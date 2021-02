Horoscope du jour Balance du samedi 27 février 2021

Amour / Couple *

Mesdames, ce week-end va être l’occasion de tester la solidité de votre couple. Le climat propice aux disputes risque de décider certaines à la rupture. Peut-être vaut-il mieux se retrouver que de s’ennuyer ensemble. Cette tendance sera évitée par les couples aux bases saines et laisser Jules sortir avec ses copains.

Amour / Célibataire *

La prudence est de mise pour les prétendants de ce week-end. En effet, s’ils mettent du cœur à vous flatter et à vous faire rire, il n’en sortira rien de constructif. Ne vous précipitez pas sur celui qui sort du lot, car c’est votre porte-monnaie qui risque d’en pâtir.

Loisir ***

A vous les boutiques et les sorties ! Seule ou en famille, vous avez pris le parti et vous faire plaisir ! Mais attention, ce n’est pas une raison pour faire fumer votre carte bleue ! Le mot d’ordre est de ne pas rester chez soi et non de vous mettre à dos votre banquier. Il faut en garder assez pour les autres week-ends.

Social ***

Le dialogue sera la meilleure façon d’éviter les tracas. Cependant, avec certaines personnes il faudra garder ce que vous pensez pour vous sinon vous vous exposez à de grosses disputes. Côté famille vous vous surprendrez à tempérer le caprice de l’un de vos enfants au lieu d’aller au conflit. Cela permettra d’arranger vos affaires et va vous mettre de bonne humeur.

