Horoscope du jour Balance du samedi 13 mars 2021

Amour / Couple ***

Votre partenaire ne verra pas d’un bon œil le fait que d’autres hommes (amis ou collègues de travail) soient proches de vous. Il doutera de vous et se montrera plutôt jaloux. Même si cela est infondé, il va falloir faire des compromis pour conserver la stabilité de votre couple. Passez davantage de temps avec votre Jules et rassurez-le, il en a besoin.

Amour / Célibataire ***

Les relations sentimentales vont vous donner des ailes et cela peut vous mener à une stimulante amitié amoureuse. Cependant, gardez la tête froide et ne succombez pas à la première déclaration d’amour enflammée. Et ce, même si c’est un bel hidalgo au regard ténébreux avec une rose dans la bouche ! A la recherche de l’amour, d’accord mais il ne faut pas profiter de votre fragilité.

Loisir ***

Vous aurez besoin de ce week-end pour décompresser de ce qui vous énerve. Pour vous défouler, il y a de nombreuses choses à faire : le grand ménage, faire un jogging avec votre playlist préférée sur les oreilles ou prendre un cours de boxe. Gare à celui ou celle qui viendra vous agacer avec ses histoires et vous solliciter pour une sortie qui ne vous plaît pas.

Social ***

Stop à la tyrannie! Pourquoi vous montrez vous aussi exigeante avec vos proches alors que vous êtes douée pour l’écoute et les paroles réconfortantes ? Vous avez vraiment de quoi être heureuse avec des enfants qui grandissent bien. Vos parents sont même prêts à vous aider pour la réalisation d’un projet si les finances vous font défaut. Que voulez-vous demander de plus ?

