Horoscope du jour Balance du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ***

Les disputes sont un passage obligé dans une vie de couple ! Même si ces dernières semaines n’ont pas toujours été faciles, vous avez la volonté de faire le nécessaire avant que ces désaccords ne sonnent le glas de votre relation. Les astres vous aideront à ne pas prononcer certaines phrases avant qu’elles ne causent des séquelles dans votre couple.

Amour / Célibataire ***

Toujours et jamais. Vous aimez les extrêmes. Pourtant avant de trouver votre âme sœur, il faudra accepter de passer ce week-end par des histoires de cœurs plus légères qui vous en apprendront sur vous-même et sur ce dont vous avez vraiment besoin. Faites confiance aux astres, chaque expérience que vous vivez ne fait que vous rapprocher un peu plus de votre bien-aimé.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :