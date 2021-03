Horoscope du jour Balance du mercredi 17 mars 2021

Amour / Couple ****

Ce qu’il y a de bien après une dispute, ce sont les réconciliations et aujourd’hui, monsieur va particulièrement s’appliquer à se faire pardonner. Votre vendredi sera synonyme de flatteries et de gâteries. Vous aurez l’impression d’être une princesse dans un conte de fées. Ce sera tellement agréable que vous aurez même une idée stupide : lancer une nouvelle dispute pour vous réconcilier à nouveau.

Amour / Célibataire ****

Ce vendredi, vous embarquez pour une aventure dont vous ignorez encore la destination finale. Mais qu’importe ? Ce qui compte pour vous aujourd’hui, ce n’est pas de savoir où vous allez accoster, mais plutôt comment et avec qui. Vous vivez à fond l’instant présent et savourez chaque seconde de cette journée sans vous souciez de l’avenir et encore moins de ce qui arrivera demain.

Travail **

Vous pensiez ne plus rien avoir à apprendre, mais cette journée, vous recevrez une bonne leçon. Notre belle planète bleue est sans cesse en mouvement et dans votre domaine d’activité c’est la même chose ! Rien n’est constant, il y a toujours de la nouveauté et vous avez bien assez de place dans votre cerveau pour tout assimiler. Aussi, ne pensez pas tout savoir. Vous n’avez pas la science infuse.

Bien Être ***

Ce vendredi, vous vous accordez une petite virée shopping pour renouveler votre garde-robe. Si se faire plaisir a incontestablement des effets positifs sur votre corps et votre esprit (surtout quand vous trouvez plein de vêtements qui vous vont à ravir), restez raisonnable et fixez-vous de limites. Si la carte bleue vous faites trop chauffée, vous pourriez le regretter.

