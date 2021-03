Horoscope du jour Balance du mercredi 10 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous collez aux basques de votre partenaire. Vous avez besoin de lui et de vous sentir épaulée. Il ne comprendra peut-être pas le message que vous tentez de lui faire passer, puisque vous ne le dites qu’à demi-mot. Soyez plus claire avec lui. Ne passez pas par quatre chemins et exprimez clairement votre envie du moment. N’ayez pas peur, il ne va pas fuir pour si peu. Une fois que vous aurez appris à bien communiquer, vous ne pourrez plus vous arrêter !

Amour / Célibataire ***

Vous ressentez aujourd’hui un grand besoin de tendresse. En l’absence d’amoureux, difficile de trouver une épaule sur laquelle vous reposer. Vous cherchez du réconfort auprès de vos amies ou de votre famille. Il va donc falloir sortir de chez ce mercredi. Rendez visite à vos proches, partagez un moment sympa avec eux. Vous vous sentirez rassérénée après ça. Partager un verre avec une copine remet du baume au cœur, surtout si elle est dans la même situation que vous. Vous vous sentirez moins seule.

Travail ***

Vous avez tendance à vous faire bouffer par vos collègues au boulot ? Vous décidez aujourd’hui que c’est bel et bien terminé ! Terminé la collaboratrice qui accepte la surcharge de travail pour rendre service aux autres au détriment de ses propres missions. Vous n’avez cependant pas besoin de taper du poing sur la table. Il suffit simplement de dire non lorsqu’on vous sollicite. Vous vous sentez soulagée d’y parvenir enfin et vous abordez la journée avec le sourire aux lèvres.

Bien Être **

Vous avez bien du mal à vous réchauffer aujourd’hui, alors que personne autour de vous ne se plaint de la température. Vous avez surtout froid aux extrémités. Demandez une prise de sang à votre médecin, votre thyroïde fait peut-être des siennes. En attendant, voici quelques astuces pour réguler cette glande qui, mine de rien, contrôle pas mal de chose dans l’organisme : consommez davantage de flocons d’avoine, de cassis, d’huile essentielle d’épinette noire ou d’algues (les sushis, ça ne compte pas).

