Horoscope du jour Balance du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous vous sentirez préoccupée par la situation de votre couple. Il est vrai qu’il s’agit d’une longue relation mais il vous semble que la passion s’en est allée pour laisser place à une tendre amitié… Cela vous rend confuse. Vous craindrez d’en parler à votre moitié de peur de le blesser. Pourtant, vous devriez car cette remise en question sera pour le meilleur.

Amour / Célibataire ****

Vous pourriez avoir un réel coup de cœur pour un bel inconnu. Votre façon de l’aborder sera directe, et il appréciera. Il ne restera pas insensible à votre déclaration et vous décrocherez facilement un rendez-vous. Vous ne regretterez pas d’avoir pris les devants… Plus sexy que jamais, vous vous sentirez maîtresse de votre destin !

Travail ****

Votre ouverture d’esprit vous permettra d’écouter les idées de vos collaborateurs, qui bien qu’elles soient très différentes des vôtres, vous paraitront intéressantes à exploiter. Ils ne pourront qu’apprécier. L’air de rien, vous ferez considérablement avancer les projets en cours, et tout le monde vous félicitera pour votre remarquable esprit d’équipe.

Bien Être ***

Le déjeuner grignoté sur le pouce entre midi et deux pourrait vous transformer en véritable gloutonne en fin de journée. Vous aurez tendance à vous rattraper au dîner, ce qui mettra votre estomac à rude épreuve… Calmos Ramos ! N’oubliez pas, qui dort dîne. Certes, il vous faut assouvir votre fringale mais ne dépassez pas la ligne rouge…

