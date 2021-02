Horoscope du jour Balance du mardi 16 février 2021

Amour / Couple ****

Il vous donne tellement d’amour que vous flottez sur un petit nuage doux et voluptueux. Vous profitez du temps que vous avez ensemble ce mardi pour le chouchouter et lui faire comprendre que vous aussi, vous l’aimez. Vous lui faites savoir qu’il occupe une place de choix dans votre cœur. Ce qui est certain, c’est que vous allez passer une bonne journée.

Amour / Célibataire ****

Ce mardi, vous laissez tomber les boulets que vous aviez aux pieds. Libérée, délivrée, vous êtes tout à fait prête à faire des rencontres. Malgré votre emploi du temps de ministre, il arrivera un moment de la journée où un homme charmant pourrait bien vous aborder. Allez-vous vous laisser tenter ? À vous de répondre à cette question.

Travail ****

Ce mardi, vous recevez une aide inattendue pour achever un travail sur lequel vous aviez un peu de retard. Ce petit coup de pouce vous soulagera d’un poids et même si d’ordinaire, vous êtes attachée à votre autonomie et votre indépendance, vous vous rendrez compte que parfois, un peu d’aide ne peut pas faire de mal, bien au contraire.

Bien Être ****

Grâce à une aide inattendue, vous vous débarrassez d’un stress qui ne voulait pas vous quitter et commençait à vous paralyser. Apaisée, détendue et la conscience légère comme une plume, vous aurez tout le loisir de vous adonner à vos activités préférées et vous pourrez profiter en toute quiétude de cette belle journée.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :