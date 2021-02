Horoscope du jour Balance du lundi 8 février 2021

Amour / Couple ****

Vous vous sentez prête à vous investir dans de nouveaux projets d’avenir avec votre moitié. Votre couple pourrait prendre un tournant que vous n’auriez peut-être pas imaginé il y a quelques temps de cela. Aujourd’hui c’est une certitude, c’est l’homme de votre vie et vous désirez vous donner corps et âme pour que votre couple fonctionne.

Amour / Célibataire ****

Vous rêvez d’une relation sentimentale durable basée sur la confiance et la stabilité. Il se pourrait que ce lundi Vénus vous donne un petit coup de pouce pour voir votre rêve se concrétiser. Un coup de foudre pourrait frapper à votre porte et laisser votre cœur sens dessus dessous. Préparez-vous à vivre un début de semaine riche en émotions !

Travail *****

Quels que soient vos projets professionnels, il y a de fortes chances qu’ils se concrétisent en ce début de semaine. Vous serez confiante et optimiste, et cela vous portera chance. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Et gare à celle ou celui qui essaiera ! Vous braverez tous les obstacles sans peur et sans reproche !

Bien Être *****

Ce lundi vous paraitra parfait pour prendre soin de vous de la tête aux pieds. Et vous avez bien raison ! L’amour vous détend, le stress n’a aucun effet sur vous. Ni la pile de dossiers sur votre bureau, ni les heures d’embouteillage qui vous attendent pour rentrer à la maison ne vous enlèveront votre zen attitude !

