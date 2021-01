Horoscope du jour Balance du lundi 25 janvier 2021

Amour / Couple ***

Vous êtes si douce et romantique, votre partenaire est loin de manquer de tendresse dans vos bras. Mais votre homme aura besoin de son espace aujourd’hui. Ne le collez pas trop, laissez le respirer sinon vous courez à la grosse dispute dans la soirée! C’est une bonne opportunité pour vous recentrer sur vos propres désirs et vous occupez de vous au lieu de vous occuper de lui.

Amour / Célibataire ***

Rassurez vous vous n’êtes pas la seule à chercher la perle rare. Beaucoup de femmes sont dans la même situation et c’est tout à fait normal que ce soit un peu long à trouver celui qui vous rendra heureuse for ever and ever. Ne baissez pas les bras! Ils ne sont pas tous les mêmes et il y en a qui comme vous se demande où vous êtes. Vous serez bientôt réunis. En attendant faites confiance à Vénus et gardez le sourire.

Travail ***

Vous êtes d’habitude assez conciliante. Mais aujourd’hui vous n’avez pas envie de vous prendre la tête. Les règles seront suivies et il n’y aura d’exception pour personne. Pas de délai supplémentaire, tout sera terminé dans les temps même s’il faut mettre les bouchées double ou travailler plus longtemps. Évidemment ça ne plaira pas à tout le monde. Attendez vous à quelques frictions.

Bien Être ****

Pour les plus chanceuses, l’aide d’un masseur professionnel fera des miracles pour vous retaper. Mais si vous n’en avez pas la possibilité, deux autres options s’offrent à vous: vos propres mains ou celles d’un proche. Vous trouverez sur internet une foule de conseils pour l’automassage et vous verrez que vos petites menottes sont capables de merveille. Vos pieds seront les plus demandeurs!

