Horoscope du jour Balance du lundi 22 février 2021

Amour / Couple ****

Préparez-vous à passer une journée mémorable, car ce lundi, votre moitié vous donnera une belle preuve d’amour, mais d’une manière assez insolite comme lui seul en est capable. C’est justement ce que vous adorez chez lui, ce petit brin de folie qui vous fait souvent défaut. Impossible de vous ennuyer avec votre âme soeur, les surprises sont toujours au rendez-vous.

Amour / Célibataire ****

Vous n’allez pas regretter d’être sortie de votre lit ce lundi matin, car votre train-train quotidien risque fort d’être perturbé. Ce grand chamboulement aura l’apparence d’un beau brun mystérieux. Charmant et séducteur, il saura peut-être conquérir votre cœur. Laissez tomber vos barrières et arrêtez de penser à demain afin de savourer l’instant présent.

Travail ****

« Le travail et les compliments sincères rendent le travail facile et doux ». Cette phrase de Dumas définit parfaitement la journée qui vous attend. Votre entourage professionnel vous fait effectivement savoir qu’il est plus que satisfait de votre travail. Vous vous sentez rebooster et vous avez bien l’intention de continuer sur votre lancée.

Bien Être *****

Vous avez la pêche et ça se voit. Vous êtes rayonnante et pétillante. Rien (ni personne), ne peut vous résister ! Vous avez trouvé le juste milieu entre le travail, les obligations du quotidien et les loisirs. Vous ne vous laissez pas déborder et le temps est une chose que vous avez complètement apprivoisée. C’est de là que vous tirez votre vitalité.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :