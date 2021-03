Horoscope du jour Balance du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple ***

Si vous vous réveillez ce matin en ayant l’impression d’avoir un inconnu dans votre lit ou pire juste un copain, il serait temps de mettre les choses à plat avec votre conjoint. La routine use votre couple, vous n’échappez pas à la règle. Il y a peut-être trop longtemps que vous n’avez pas discuté à cœur ouvert avec votre partenaire. Quel que soit le bilan que vous ferez de votre discussion, vous vous sentirez plus légère après.

Amour / Célibataire ***

Ce sera le calme plat aujourd’hui. Ne vous découragez pas. Ce n’est juste pas le bon moment pour vous d’entamer une quelconque relation. Le cœur n’y est pas, vous n’aurez pas envie de faire d’efforts et préférerez la sécurité affective de votre famille et de vos amis. Eux au moins vous comprennent et vous apaisent. Next !

Travail ****

La reprise se fera dans la douceur mais de façon minutieuse et attentive comme vous savez le faire. Vous aurez besoin de prendre votre temps, à votre rythme mais quand la machine sera lancée, on ne vous arrêtera plus. C’est votre force, cette endurance et cette implication sincère dans ce que vous faites. Un peu longue au démarrage mais un sérieux exemplaire.

Bien Être ***

L’esprit préoccupé, vous pourriez être sujette aux cauchemars. Si c’est le cas, pensez à l’écrire en vous levant pour qu’il ne parasite pas votre journée. Faire des cauchemars est un processus normal mais certaines personnes peuvent ressentir un inconfort intense qui dure après le réveil. L’écriture vous permettra d’évacuer les émotions négatives et l’oppression diffuse que le cauchemar provoque.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :