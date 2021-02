Horoscope du jour Balance du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ***

Il y a des jours comme cela où vous préféreriez être seule que mal accompagnée. Pourtant votre partenaire fait des efforts et sait se montrer patient. Il ne lui sera pas facile de vous attendrir aujourd’hui et car vous aurez tendance à critiquer ses moindres gestes. Heureusement il connait vos sautes d’humeur et s’en accommodera jusqu’à ce que vous retrouviez le sourire.

Amour / Célibataire ***

Vous êtes à deux doigts d’entrer au couvant ? C’est un coup de blues passager qui vous fait tout voir en noir en ce début de semaine. Même si vous ne voulez pas entendre parler d’hommes en ce moment, croyez-vous vraiment que vous cloîtrer serait la solution ? Vous finiriez peut-être par séduire le curé et là ce serait vraiment compliqué… Prenez votre mal en patience, de beaux jours s’annoncent.

Travail ***

Heureusement le travail vous permet d’avoir l’esprit occupé et d’atténuer les ruminations qui vous parasitent. Ne vous épancher pas trop sur vos problèmes personnels au travail, une personne mal intentionnée pourraient utiliser vos confidences contre vous. Heureusement les astres vous protègent et les langues de vipère n’auront aucune prise sur vous.

Bien Être ****

Si vous avez le temps, prenez rendez-vous chez l’esthéticienne pour vous faire dorloter avec un bon massage pour évacuer les tensions nerveuses. Glissez-vous dans un bon bain chaud ou enveloppez-vous dans un plaid douillet avec une bouillotte bien chaude contre le ventre. C’est un excellent moyen pour apaiser l’anxiété et se détendre plus facilement.

