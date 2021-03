Horoscope du jour Balance du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ***

Apprenez à troquer votre excès de fierté pour conserver la paix dans votre foyer. Vous n’avez pas toujours raison. A quoi bon vous entêter à toujours avoir le dernier mot si ce n’est à faire naître des tensions inutiles dans votre couple ? Profitez de la soirée pour mettre votre ego de côté et vous réconcilier avec votre moitié.

Amour / Célibataire ***

Ce lundi, quelqu’un de bien pourrait croiser votre route. Quelqu’un à qui vous plairez sincèrement. Mais malheureusement, les fantômes du passé vous hantent. Les mauvais souvenirs de vos relations passées pourraient avoir raison de cette opportunité de rencontre. Et ce serait tellement dommage, car cette fois-ci, les astres sont de votre côté… Au lieu de vous enfuir, essayez d’en profiter !

Travail ****

Méfiez-vous de votre entourage professionnel. Les personnes dont l’honnêteté vous parait la plus évidente pourraient vous étonner… Vous êtes dans les bons papiers du boss et certains ont du mal à l’accepter. Ce qui n’est pas plus mal, vous pourrez enfin voir leur vrai visage et faire un peu de ménage dans vos relations professionnelles.

Bien Être ****

Vous avez quelques heures de sommeil en retard dans les pattes, ce qui aura tendance à ralentir le rythme de votre journée. Essayez de vous rattraper avec un repas équilibré et quelques tasses de café afin de tenir les yeux ouverts jusqu’en fin de journée. Ensuite, vous pourrez enfin rentrer chez vous embrasser Morphée dans votre lit douillet.

