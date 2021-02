Horoscope du jour Balance du jeudi 25 février 2021

Amour / Couple ****

Vous êtes sur le bon tremplin et ça permet à votre couple de prendre de l’élan en ce moment. Aujourd’hui, il faudra continuer les efforts si vous voulez atteindre des sommets. Continuez sur votre lancée et mettez encore plus de chaleur entre vous. Sortez le grand jeu, allez danser collés-serrés au son endiablé de la salsa. Il n’y a pas de meilleurs préliminaires pour une soirée muy caliente. Attention, l’abus de sexy attitude n’est absolument pas dangereux pour votre duo !

Amour / Célibataire ****

Prenez votre mal en patience. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Tout arrive à point à qui sait attendre, alors remballez votre empressement. En avançant un pas après l’autre, vous arriverez à toucher au but. Ce jeudi, il sera temps de faire le premier pas sur le chemin (plus ou moins long) vers une vie amoureuse épanouie. Cela consistera à dépoussiérer votre sourire au lieu de montrer les dents au premier inconnu qui affiche un peu d’intérêt pour vous. Cela fera toute la différence !

Travail *****

Vous avez du flair aujourd’hui. Vos collaborateurs devraient se fier à votre instinct. Vous serez en effet en mesure de dénicher les bonnes affaires comme personne. N’importe quelle situation tournera à votre avantage. En un mot, vous avez la baraka ! Ou peut-être est-ce tout simplement du talent. Mais il faut admettre que la conjoncture astrale joue fortement en votre faveur. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Alors pourquoi ne pas simplement vous délecter de votre succès du jour ?

Bien Être *****

D’où vous vient cette énergie ? Vous avez mangé du lion ? Vous êtes époustouflante et il se peut que l’on vous envie votre dynamisme. Mais vous n’avez pas à en rougir. Au contraire, profitez de cet instant de forme olympique pour soulever des montagnes. Enfin, façon de parler. Vous pouvez vous occuper de menus travaux dans votre intérieur (vous savez, ceux que vous repoussez toujours au lendemain), ou dans votre jardin. Vous aurez, de plus, la satisfaction du travail fait, et bien fait.

