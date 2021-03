Horoscope du jour Balance du jeudi 11 mars 2021

Amour / Couple ****

Ce sera peut -être un peu la routine aujourd’hui car vous vous lassez de devoir toujours faire les efforts pour entretenir la flamme dans votre couple. Ah oui, votre partenaire vous renverse sur la table quand vous faites l’effort de vous habiller sexy mais lui ? Fait-il des efforts pour vous séduire ? Préparez bien votre discours pour ce soir et parlez-lui à cœur ouvert. Cela le fera réagir positivement.

Amour / Célibataire ****

Aujourd’hui vous aurez tendance à remettre en cause votre vision de l’amour. Mais vous trouverez une oreille attentive qui vous empêchera de douter plus encore. Cette personne bienveillante et compréhensive vous montrera à quel point vous êtes une belle personne et cela vous mettra du baume au cœur. C’est une amitié précieuse qui vous guide dans la bonne direction.

Travail *****

Peut-être attendez-vous une réponse de votre hiérarchie sur un projet que vous avez préparé de longue date ? Vous mettez beaucoup d’espoir dans ce challenge car vous avez travaillez très dur pour rendre un dossier particulièrement abouti. Ce jeudi pourrait apporter une réponse à votre attente. Le projet pourrait être reporté mais ce n’est qu’une question de temps.

Bien Être ****

Accordez-vous un moment pour souffler afin de ne pas être envahie par le mauvais stress. Faites une balade dans un parc ou plus originalement pourquoi ne pas essayer l’art thérapie si vous ne souhaitez pas sortir de chez vous. Le coloriage pour adulte est un très bon remède anti-stress. Oui oui ne rigolez pas, c’est un excellent moyen de se détendre 😊 Mais ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres… A vous de trouver votre activité détente.

