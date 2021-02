Horoscope du jour Balance du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple ****

Vous serez beaucoup plus démonstrative qu’à votre habitude. Un week-end câlin s’annonce donc en perspective. Vous en serez la première surprise. Votre compagnon n’en sera pas moins étonné, mais il ne manquera pas d’apprécier et profiter de ce changement… Votre ferveur câline pourrait même réveiller certains fantasmes que vous ne soupçonniez pas…

Amour / Célibataire ****

Ce week-end, vous pourriez vous montrer beaucoup plus entreprenante qu’à votre habitude. Si jusque-là aborder quelqu’un lors d’une soirée vous paraissait être une montagne, un certain vent de folie nommé Venus soufflera sur votre fin de semaine et vous fera pousser des ailes ! Votre opinion de vous-même n’en sera que renforcée. Vous vous sentirez belle et forte comme jamais !

Loisir ****

Vous aurez envie d’un week-end festif et animé. Soirées cocktails ou déguisées, peu importe vous désirerez vous amuser ! Votre joie de vivre est communicative et vous parviendrez à redonner le sourire aux visages les plus maussades. Attention tout de même à ne pas trop abuser des cocktails !

Social ***

Vous aurez envie de prendre vos distances avec vos proches. Il est parfois indispensable de s’accorder des moments pour souffler un peu. Et il ne faudra pas vous en vouloir pour ça. Ce week-end vous permettra de vous ressourcer et de revenir auprès d’eux le sourire aux lèvres et au top de votre forme !

