Horoscope du jour Balance du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple *****

Votre bien-aimé ne peut pas deviner ce qui vous trotte dans la tête si vous ne lui dites pas ! Ce n’est pas parce que votre moitié vous aime qu’elle devient extralucide. Saturne vous influencera pour trouver le courage de vous révéler ce week-end. Vous poserez enfin les mots sur vos inquiétudes et arriverez à expliquer ce qui vous tracasse à votre partenaire.

Amour / Célibataire *****

Des personnes qui ne vous rappellent pas, vous en avez malheureusement connu de trop. Ce week-end, la tendance s’inverse ! Vous allez faire la rencontre, celle que vous attendiez. À vous de ne pas la rater en suivant les signes que les astres sauront vous révéler le moment venu. Soyez prête, restez détendue, vous serez parfaite le moment venu.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

