Horoscope du jeudi 30 juillet: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le bon jour pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre d’anciens problèmes ou pour reprendre contact avec une vieille connaissance? Ferez-vous bien au travail? Recevrez-vous des nouvelles enrichissantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd'hui, vous remarquerez que vous pouvez surmonter vos plus grands défis avec une manière d'être généreuse et bienveillante. C'est le secret de votre grand succès. L'empathie et la chaleur humaine sont ce qui vous aide le plus; à la fois vous et les autres. Puisqu'une bonne attitude est toujours récompensée pour beaucoup de bonnes choses qui se produisent autour de vous, parfois sans que vous vous en rendiez compte. A partir de maintenant, regardez.

Taureau: Aujourd'hui, vous remarquerez que c'est un jour où vous devez profiter par tous les moyens de votre grande énergie et vitalité pour toutes vos actions et pour tout ce que vous avez à faire personnellement. Et rappelez-vous que votre meilleur guide reste l'intuition. Mais, au lieu de cela, ne vous laissez pas emporter par de fausses idées ou imaginations. Ce que votre cœur ressent est juste.

Gémeaux: Aujourd'hui est un jour où vous devez suivre cette grande énergie de générosité qui surgit de votre intérieur envers les autres: Et aussi vous avez activé votre veine imaginative et créative qui vous aidera dans tout ce que vous faites. Ne vous laissez pas envahir par la précipitation ou les tensions du moment; Ceux-ci les laissent partir comme de la fumée dans le vent.

Cancer: Aujourd'hui est un jour où vous aurez la fortune de votre part et également accompagné d'une manière très brillante de vous démarquer des autres, ce qui vous aidera dans tout ce que vous faites. Cela signifie également que tout ce que vous faites sera béni et que vous pourrez avancer. Profitez alors pour ces questions plus compliquées.

Lion: Ce jour-là, vous aurez de la chance de votre part et votre façon d'agir gentille et empathique ne vous apportera que de grands avantages, au moins avec une bonne ambiance et des amis. Bien que peut-être aussi bon marché. Vous devez apprendre à vous mettre à la place des autres et vous devez éviter de défier les autres dans des occasions qui semblent un peu brumeuses.

Vierge: Aujourd'hui, vous devez réaliser que vous n'êtes pas intéressé à vous impliquer dans des questions qui ne sont pas sûres ou que vous ne voyez pas clairement. Il vaut mieux aller vers ce qui vous convainc et ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Utilisez donc votre intuition créative et votre perception intérieure pour sauver n'importe quel moment ou chaque action de la journée. De cette façon, tout fonctionnera facilement.

Balance: Aujourd'hui, vous remarquerez que vous devez continuer à faire confiance à votre plus grande force, qui est votre viabilité. Et à côté, évitez le truc bizarre de votre imagination; ou peut-être des situations quelque peu déroutantes dans lesquelles vous ne vous sentez pas en sécurité et digne de confiance. Alors suivez votre instinct et vous ne vous tromperez pas. À la fin de la journée, vous vous sentirez plus puissant et avec une grande force intérieure.

Scorpion: Vous avez devant vous une journée où vous devez vous laisser guider par votre instinct et vos perceptions; puisqu'ils vous emmènent toujours sur le meilleur chemin. Parce que parfois votre façon de tout chasser vous fait vous sentir obscurci et vous insistez pour «entrer là où ils ne vous appellent pas». Alors oubliez tout ce que vous pensez ne va pas avoir un bon résultat.

Sagittaire: C'est un moment où vous sentirez que vous avez besoin de concentrer votre esprit et votre vitalité en même temps à chaque fois, comme si vous deviez vous concentrer sur des jumeaux. Puisque parfois vous vous laissez emporter par des moments d'insécurité et cela ne vous convient pas. Suivez votre chemin sûr et faites confiance à vos perceptions. De cette façon, tout ira bien et vous vous sentirez très heureux.

Capricorne: Aujourd'hui est un jour où vous aurez une grande fortune dans presque toutes vos actions; professionnels et référés aux projets à réaliser. Alors profitez-en et laissez-vous emporter par ce que vous percevez dans votre environnement et par le langage non verbal des autres. Qu'ils seront votre guide magique. Si vous le faites ainsi, vous sentirez que tout est plus facile que vous ne l'imaginiez.

Verseau: Aujourd'hui, vous remarquerez que vous êtes confronté à une journée où vous remarquerez que l'essentiel est de ressentir la chaleur, l'affection et la proximité des vôtres. Et surtout si c'est de cette personne et / ou partenaire qui est toujours avec vous et en qui vous avez confiance aveuglément. Ce sera un jour où vous pourrez tout faire de manière calme et ainsi vous obtiendrez plus que si vous forcez les choses.

Poissons: Aujourd'hui, vous sentirez que tout l'amour que vous donnez vous revient de différentes manières, très bénéfiques et très satisfaisantes. Vous devez croire et ressentir la compagnie de vos proches et de vos amis proches. Et ce sera donc une journée spéciale et très fascinante. Tout ce que vous ressentez aujourd'hui sera à jamais gravé dans votre cœur d'une manière intense.