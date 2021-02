Horoscope de février: découvrez ce que les étoiles vous réservent ce mois-ci

Sois prêt! Février est un mois révolutionnaire marqué par des changements célestes.

Lorsque la tendre Vénus entrera en Verseau le 1er février, nous comprendrons nos sentiments sur l’amour et la romance d’une manière intellectuelle. Il y aura une nouvelle lune en Verseau le 11 février, nous incitant à adopter des projets humanitaires et l’innovation. Restrictive Saturne affronte Uranus le 17. Cette connexion cosmique tendue nous poussera à libérer le passé et à avancer vers le futur.

Plus tard, le soleil entre en Poissons le 18 février, nous incitant à nous pencher dans nos rêves. Mercure met fin au voyage rétrograde les 20 et 21 février, et nous traiterons les séquelles du moonwalk planétaire jusqu’au 13 mars. Vénus entre dans son signe préféré, les Poissons, le 25 février, ajoutant une sensation encore plus romantique à la mois. Jupiter fortuit, qui se trouve en Verseau, se connecte aux nœuds du destin le 26 février, apportant chance, croissance et expansion à notre façon. Le mois se termine par la pleine lune de neige en Vierge le 27, ce qui nous aidera à accéder à notre nature analytique et à évaluer les choses à un niveau profond.

bélier

21 mars – 19 avril

Carte de tarot: Reine des baguettes

Peu importe comment vous passez la Saint-Valentin, du moment que vous accordez la priorité à vos besoins. Prenez le temps de vous reconnecter et de prendre soin de vous.

Ce mois-ci vous donnera de nombreuses occasions de faire exactement cela. Lorsque le soleil se déplace vers les Poissons le 18 février, suivi du passage de Vénus dans le signe mystique de l’eau le 25 février, vous vous adonnerez à votre côté le plus doux avec des aliments réconfortants et des émissions Netflix (pour prendre l’avantage). Cela vous aidera à vous centrer pendant la pleine lune du 27 février.

Taureau

20 avril – 20 mai

Carte de tarot: Page des pentacles

Tout travail et aucun jeu peuvent vous donner soif de plaisir. Votre carrière atteindra un sommet, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas profiter de votre vie.

Le mois démarre avec une augmentation ou une promotion pour laquelle vous avez été nominé par votre patron le 1er février (lorsque Vénus entre en Verseau). Toute votre positivité professionnelle est suivie d’une nouvelle lune incroyable qui garantit le succès de votre carrière le 11 février, suivie de surprises professionnelles étonnantes le 17 février. Le 26 février, vous accepterez officiellement l’opportunité qui vous a été présentée. au début du mois.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Carte de tarot: Le diable

Il est temps de se libérer des contraintes qui vous retiennent sur les plans artistique, créatif et romantique. Une fois que vous le faites, vous pouvez monter en flèche et embrasser vos rêves.

Vous vous sentez énergiquement bloqué en ce moment, surtout le 17, lorsque Saturne et Uranus s’affrontent dans le cosmos. La bonne nouvelle est que l’énergie commencera à se relâcher lorsque Mercure terminera son voyage rétrograde le 20 et 21 février et lorsque Jupiter élargira votre conscience le 26 février. Essayez un cours de yoga en ligne ou une application de méditation pour vous aider à vous aligner spirituellement. mois.

Cancer

21 juin – 22 juillet

Carte de tarot: L’empereur

Fixer des limites dans les affaires romantiques est important. Ensuite, vous pouvez établir les règles avec votre autre significatif pour créer la relation que vous souhaitez.

Mettre en place des limites avec ceux que vous aimez sera difficile pendant la nouvelle lune du 11 février. Ne vous inquiétez pas! Vous pourrez fixer des limites avec tout le monde le 17 février, lorsque Saturne et Uranus partageront une connexion tendue (parce que vous avez l’impression que les gens appuient sur vos boutons). La pleine lune du 27 février vous permettra de repartir à neuf avec vos amis, votre famille et votre béguin ou autre, leur permettant de comprendre vos besoins.

Leo

23 juillet – 22 août

Carte de tarot: Le chariot

Vous n’avez pas à dépenser une tonne d’argent en fleurs ou en cadeaux pour prouver que vous aimez quelqu’un. Leur dire ce que vous ressentez à votre manière grandiose et laisser sortir vos émotions est tout ce dont ils ont besoin et veulent.

Nous apprécions tous votre gentillesse, mais vous devez limiter votre générosité. Afin de payer vos factures de carte de crédit imminentes pendant les vacances, abandonnez votre comportement dépensier lorsque Vénus entre dans le secteur fiscal de votre graphique le 25 février. Demander l’aide d’un conseiller financier pendant la nouvelle lune du 11 vous aidera à survivre. des rebondissements professionnels sans craindre de pertes monétaires pendant la pleine lune du 27.

Vierge

23 août – 22 septembre

Carte de tarot: 10 des pentacles

Sentez-vous dans toute votre gloire. Cela vous aidera à attirer et à apporter l’amour que vous voulez et dont vous rêvez.

Trop souvent, vous donnez trop d’énergie aux autres, ce qui peut vous donner l’impression que le sentiment n’est pas réciproque (c’est l’ambiance de la majorité de février). Cependant, l’énergie bascule pendant la pleine lune le 27 février. Vous reprendrez votre pouvoir et vous offrirez tout le TLC que vous méritez (et personne d’autre) pendant ce luminaire. Après tout, vous en valez la peine! Il est temps que vous remarquiez votre fabuleux.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Carte de tarot: L’impératrice

L’amour est dans l’air cette Saint-Valentin. Penchez-vous dans les vacances avec un cœur et un esprit ouverts pour célébrer toute la richesse romantique qui vous attend.

La romance fleurit autour de vous! Et, à la manière de la Balance, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à la personne qui vous tient à cœur à un niveau plus profond. Améliorez votre jeu cette année. Envoyez vos cartes de la Saint-Valentin par la poste le 1er février ou commandez des fleurs le 11. Ce sont des journées chargées d’énergie pour vous permettre d’exprimer vos sentiments. Votre « situation » deviendra officielle ou plus intime le 17 février en raison de votre attention.

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Carte de tarot: Neuf de coupes

Vous voulez vous connecter avec votre personne spéciale à un niveau spirituel plus profond. Avoir des conversations ouvertes et réelles vous rapprochera plus que jamais.

Trouver votre centre spirituel sera difficile au cours des prochaines semaines. Mais vous pourrez trouver une solution lors de la nouvelle lune en Verseau le 11 février et lorsque Mercure terminera enfin son moonwalk planétaire le 20/21. Vous vous alignerez également avec des personnes partageant les mêmes idées pendant la place Uranus le 17 février, qui deviendra une partie de votre tribu le 26 février lorsque Jupiter abordera doucement les nœuds du destin.

Sagittaire

23 novembre – 21 décembre

Carte de tarot: Huit de coupes

Éloignez-vous de la peur qui vous retient. Prenez le temps de trouver la relation qui vous convient le mieux – selon vos conditions. Plus besoin de s’installer.

La peur vous empêche d’intensifier vos amitiés. Sur le papier, vous voulez que vos alliances évoluent et grandissent. Mais tu as peur d’ouvrir à nouveau ton cœur. Utilisez la douce énergie solaire du 18 février (lorsque le soleil entre en Poissons) pour réfléchir à l’énergie que vous souhaitez apporter dans votre vie. Cela vous aidera à atteindre vos #squadobjectifs d’une année lorsque Jupiter activera les nœuds du destin le 26 février.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Carte de tarot: L’étoile

Les possibilités de votre vie amoureuse sont infinies, même si elles sont plus erratiques que jamais. Gardez les choses légères et amusez-vous à flirter tout au long de la Saint-Valentin.

Alors que le soleil et Vénus nagent dans les Poissons les 18 et 25 février, vous constatez que vous êtes plus en demande avec votre équipage OG. Vous pouvez également attribuer votre popularité à Uranus, qui est au carré avec Saturne le 17 attirera les gens vers vous. En conséquence, vous vous amuserez de dernière minute avec vos amis. Laissez de la place dans vos journées pour un happy hour Zoom impromptu avec vos copains de collège pour bavarder sur les ex.

Verseau

19 janvier – 18 février

Cartes de tarot: Deux de baguettes

Ne regardez pas vers le passé, continuez à avancer. Le monde est votre huître et il y a tellement de bonté dedans, même si cela ne vous ressemble pas maintenant. L’amour est là pour sauver la situation.

S’il y a un mot que vous ne serez jamais appelé, c’est «basique». Pourquoi ce mois-ci vous éloignerait-il de vos voies idéalistes et sauvages? Votre esprit se réveille, ce qui signifie que vous embrassez votre punk intérieur (en particulier pendant la nouvelle lune du 11 février). Cela signifie rejoindre un projet humanitaire lorsque Saturne et Jupiter s’affronteront le 17 février. Manifestez pacifiquement ou signez une pétition pour une cause qui apporte un changement gracieux dans le monde.

Poissons

19 février – 20 mars

Carte de tarot: Le soleil

Il est temps pour vous de sortir de l’hibernation. Contactez vos amis, votre famille et vos proches pour vous reconnecter. Tu leur manques, il est donc important de discuter avec eux maintenant.

Vous prenez une note de la rime de l’enfance «les secrets ne sont pas amusants», et vous vous ouvrez à ceux qui sont dans votre cercle intime le 17 février lorsque Saturne et Uranus s’affrontent. Heureusement, Vénus s’aligne sur votre soleil le 25, ce qui vous donne envie d’exprimer encore plus vos beaux sentiments. Votre tendresse nouvellement trouvée sera utile pendant le plein midi de la Vierge le 27 février, car l’énergie lunaire vous poussera à vous connecter avec les autres.