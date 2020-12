Horoscope d’aujourd’hui, mardi 29 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 29 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui sera une journée où vous apprendrez de nombreuses attitudes que vous devrez changer, à travers l’expérience que vous en tirerez, puisque vous aurez des réactions contraires à certains rebonds et malentendus. Votre grande énergie vous fait aller très vite à tout, et cela ne vous aide pas dans vos actions. Votre intellect sera attentif, mais vous devez être plus altruiste et tout ira mieux.

AMOUR: Vos réactions seront extrêmes. Et il est très important de gérer le dialogue avec les autres pour éviter les controverses dans la manière de donner des explications. Donc « œil vigilant ».

EMPLOI: Vous aurez une aide précieuse sur les problèmes qui sont relégués et que vous devez mettre à jour. Essayez donc de faire tout ce que vous faites avec une grande conscience et une grande attention.

CHANGEMENTS: Vous devrez réfléchir profondément afin de tirer le meilleur parti de vos capacités. Et, de cette façon, apprenez à mieux vous connaître et appréciez ce que vous faites à tout moment. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui, vos initiatives devront être soutenues par votre grand cœur et par une manière d’être agréable et aimante. Ce qui vous donnera la bonne réponse qui vient de vous et qui vous donnera la clé de ce que vous devez apprendre. Et aussi ce que vous devez faire pour réaliser vos projets et vos plans immédiats.

AMOUR: Parfois, vos réactions ne sont pas favorables, car vous passez d’un extrême à l’autre. Et vous devez réfléchir à vos humeurs. Et aussi dans la façon dont vous réagissez.

EMPLOI: En ce jour, vous devrez combiner le grand esprit ingénieux avec la force de la volonté. Et ainsi vous pouvez performer à votre meilleur; et vos œuvres se démarqueront dans tout ce que vous faites.

CHANGEMENTS: Aujourd’hui vos projets doivent être endossés par une confiance et une responsabilité suprême. Ce qui signifie qu’ils peuvent aller de l’avant, en fonction de l’énergie que vous y mettez. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, votre esprit sera très agile. Et vous pouvez enseigner aux autres, grâce à des conseils et à un apprentissage utile pour leur vie. Vous aurez une grande capacité de communication et vous pourrez utiliser votre «bon travail» pour réaliser certains projets que vous préparez depuis longtemps. C’est une journée idéale pour écrire et pour que les conclusions de tout ce que vous avez vécu puissent être transmises.

AMOUR: En ce jour, vous devez vous baser sur votre air artistique et raffiné pour donner des nuances et des couleurs à votre façon d’attirer l’attention. Vous devrez également être très gentil et altruiste.

EMPLOI: Vous devrez unir vos idées et votre grande intuition, pour les agrémenter de votre charme. Ainsi, vous pouvez réaliser tout ce que vous proposez. Commencez vos idées calmement et prudemment.

CHANGEMENTS: Vous devrez ouvrir votre cercle d’amis et partager vos idées et projets avec eux. De cette façon, tout ce que vous faites sera très agréable et vous aiderez de nombreuses personnes. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui est un jour où vous remarquerez avec plus d’intensité que tout ce que vous faites a la chance de bien se passer. Et aussi si l’accord est avec des femmes, ce sera beaucoup plus satisfaisant et bénéfique. Votre vitalité et votre capacité mentale seront augmentées; ce qui vous donnera des ailes pour pouvoir leur fixer des objectifs et des lignes directrices. Faites attention à votre extrême sensibilité.

AMOUR: Évitez de penser qu’ils vous mettent au défi. Et cela a tendance à s’accorder intellectuellement, car aujourd’hui vous agirez d’une manière très personnelle et différente de celle des autres. Vous devez donc être une personne prudente.

EMPLOI: Vous devez faire preuve de plus de sécurité dans vos actions. Et lorsque vous mûrissez vos idées et vos compétences, vous pouvez rendre vos réalisations plus remarquables.

CHANGEMENTS: Vous devez apprendre lentement pour bien régler les idées. Pour qu’en les intégrant dans votre personnage, ils soient plus facilement accessibles depuis n’importe quel endroit et à tout moment. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous aimerez vous assurer que vos performances sont les meilleures que vous puissiez utiliser. Et, de cette façon, vous choisirez le meilleur de tous; puisque vous avez la capacité d’avoir une grande agilité mentale et que vous développerez également une grande responsabilité de votre côté masculin. Au cours de cette journée, laissez-vous emporter par une grande vitalité pleine de maturité et de logique.

AMOUR: Vous devez vous sentir libre, car ainsi vous travaillerez beaucoup mieux. Et essayez d’éviter les risques de malentendus avec plus de patience et de calme dans vos actions.

EMPLOI: Vous avez besoin d’une transformation et utilisez votre manière aimable et diplomatique pour obtenir les meilleurs résultats dans toutes vos stratégies. Le perfectionnisme et le pragmatisme vous aideront.

CHANGEMENTS: Vous devrez diriger vos faveurs et votre bonne humeur vers les personnes qui ont besoin de votre aide et de votre soutien, tant émotionnellement que psychiquement. Alors lancez votre trousse de soins. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, vous devrez utiliser votre détail et votre manière d’être pragmatique, car dans ces moments, vous devez être conscient de mille détails à la fois. Et ces compétences vous ont aidé à contrer les éventuelles altérations qui pourraient survenir lors de l’exécution de toutes vos performances. Votre grande psychologie et votre esprit éveillé vous aideront énormément.

AMOUR: Vous devez éviter les risques et être une personne plus réaliste. Pour ce faire, vous devez porter une attention particulière à tout ce qui se passe au cours de la journée. Et vous devriez apprendre à pénétrer la psychologie des gens.

EMPLOI: Vous aurez une grande perfection et un idéalisme qui favoriseront vos réalisations et vous aideront à tout moment à savoir profiter du bien et à pouvoir rejeter ce qui ne vous sert plus.

CHANGEMENTS: La chose la plus intéressante ce jour-là sera que vous apprenez à gérer vos relations et vos contacts avec les autres. Vous sentirez que tout ce qui implique une grande harmonie et bien-être sera dans la vague que vous poursuivez dans vos rencontres. Plus d’informations…

BALANCE

Au cours de cette journée, vous devrez mettre de l’ordre dans vos sentiments, en particulier tout ce qui entoure les émotions. Vous êtes une personne très moderne et c’est pourquoi vos idées sont différentes de celles des autres. L’un de vos défis sera qu’ils comprennent vos points de vue, qui sont très différents et originaux par rapport à ceux des autres.

AMOUR: Aujourd’hui est une journée spécialement indiquée pour que votre sérénité et votre bonheur, marquent les lignes directrices de la journée. Et, de cette façon, il sera plus facile de montrer votre amour et vos détails.

EMPLOI: Vous sentirez qu’aujourd’hui vous allez briser le moule et faire ressortir votre force authentique. Avec lui, vous obtiendrez de grandes réalisations de toutes les manières; que ce soit personnel ou humanitaire.

CHANGEMENTS: Vous devez vous sentir proche et attentif aux besoins des autres. Parmi tout cela, n’oubliez pas de vous-même, puisque vous êtes la personne prioritaire à assister. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vous pouvez montrer votre grande endurance. Et, en plus, vous percevrez aussi l’aide qui résulte, de tout cela, dans votre profondeur émotionnelle et dans les actions que vous menez. Si vous apprenez également à maintenir votre sens de l’humour et de la nouveauté. Vous ne vous ferez pas seulement une faveur personnelle, mais vous servirez d’exemple aux autres.

AMOUR: Mettez à profit votre intelligence émotionnelle et la grande réserve de génie que vous possédez, car les deux contiennent le germe qui vous aidera à préparer votre esprit et votre corps à se coordonner avec l’environnement.

EMPLOI: Votre capacité à progresser et à semer des actions bénéfiques vous fera sentir que petit à petit vous serez au début de grandes réalisations, qui sont encore en train de commencer.

CHANGEMENTS: Vous vous rendrez compte que l’essentiel de cette journée sera de vous occuper de vos idées créatives. Et que ce soit pour le plaisir ou pour le travail, ils seront toujours très utiles et significatifs. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

En ce jour, vous apprécierez grandement la liberté d’expression et le mode de vie. C’est pourquoi vous n’aimeriez pas être à la merci d’autres idées ou d’autres personnes. Profitez de vos réalisations et de tous vos progrès parmi les ressources que vous utiliserez. Surtout dans ceux où les résultats ont été satisfaisants pour vous et pour les autres. De cette façon, vous aurez un point de départ très ciblé.

AMOUR: Votre capacité à révolutionner vos idées du passé et à leur donner une autre couleur sera à l’ordre du jour. Et c’est pourquoi vous pourrez donner tout l’amour que vous avez à l’intérieur aux personnes que vous aimez.

EMPLOI: Aujourd’hui, vous devez combiner les dernières idées avec votre côté plus pratique; et de cette façon vous obtiendrez une plus grande avance que vous ne l’aviez pensé au début. Mettez toute votre vitalité au service de celui-ci.

CHANGEMENTS: Aujourd’hui, le plus important sera d’atteindre votre stabilité. Et si pour cela vous avez besoin de changer votre échelle de valeurs, vous devrez vous organiser. Cela implique de faire une liste précise de tout cela. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Vous êtes à un moment où vous avez besoin de faire le point sur la façon dont vous réalisez vos défis profonds et la façon dont vous menez tous vos projets. Vous devez utiliser vos meilleures qualités; et les compétences dont vous êtes sûr sont utiles et appropriées pour cette occasion et cette journée dans l’espace. Apprenez à vous adapter.

AMOUR: Aujourd’hui, vous devrez faire face à des attitudes qui dans le passé étaient frustrantes dans vos relations. Et maintenant, vous devrez les réexaminer et leur donner une touche. De cette façon, vous grandirez en interne.

EMPLOI: Il est très intéressant qu’aujourd’hui, vous planifiez très soigneusement la manière de tout faire. Si vous avez besoin de changer votre façon d’aborder tout, vous devriez le faire. Depuis de nombreuses fois, têtu n’aidera pas.

CHANGEMENTS: Aujourd’hui est un jour où votre communication avec les autres et votre manière de vous exprimer seront très importantes. Parce qu’en cela, il mentira que vos plans sont acceptés ou non. Alors gardez votre attention. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui sera un jour où vous devrez enrouler la couverture autour de votre tête et prendre des décisions importantes sans reculer par la suite. Vous devrez profiter de votre vitalité et essayer de faire régner au maximum la joie dans l’environnement. Vous excellerez dans votre profondeur d’idées et votre sens des responsabilités, ce qui vous sera d’une grande aide dans vos projets.

AMOUR: Aujourd’hui, vous devez mettre l’accent sur ce que vous pensez de manière responsable et logique, car vous obtiendrez ainsi une grande synchronisation avec les personnes que vous aimez et l’affection que vous leur transmettez.

EMPLOI: C’est une journée pour utiliser votre grande psychologie et votre main gauche, car elles seront la clé pour que tout fonctionne aujourd’hui de manière plus fluide. Vous devez être sûr des étapes que vous allez suivre et de ce que vous devez faire.

CHANGEMENTS: Il est important que vous fassiez le point sur votre économie et vos investissements à court ou long terme, ce que vous avez prévu. Si vous ne pouvez pas tout gérer, vous devriez demander une sorte de conseil personnel. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous devez suivre les préceptes de votre cœur et entrer dans les situations avec profondeur et intensité. De cette façon, vous aurez la sécurité du chemin que vous empruntez et des résultats possibles qui pourraient survenir. Vous vous trouvez dans une situation ambivalente dans laquelle ce que vous pensez et ce que vous ressentez est différent. Par conséquent, vous devrez vous entendre sur eux.

AMOUR: Aujourd’hui, vous devriez avoir plus confiance en vous et laisser derrière vous les pensées que les autres essaient de vous défier. La seule chose dont vous devez tenir compte est l’amour que vous devez donner aux autres.

EMPLOI: Vous pourrez vous fier à vos réflexions profondes, qui sont celles qui vous guideront à travers le chemin le plus simple. De cette façon, vous pourrez couler et vous sentir comme si vous étiez en lévitation sur n’importe quel obstacle ou élément.

CHANGEMENTS: C’est une journée à vous consacrer. Ou du moins pour gagner quelques heures de la journée pour vous reposer ou faire vos activités préférées. Cela est nécessaire pour que vous vous déconnectiez et que vous vous sentiez beaucoup mieux. Plus d’informations…