Horoscope Capricorne du jour – 45secondes

Amour / Couple *****

Le climat astral vous est favorable aujourd’hui. Votre couple connaît une harmonie et une complicité qu’il vous faut désormais entretenir. Vous passerez une agréable journée en compagnie de votre moitié, que ce soit autour d’un bon repas préparé avec amour à la maison, ou lors d’une sortie au restaurant. Vous avez envie de prolonger ces instants de tendresse sous la couette et vous auriez tort de vous priver, car même dans vos rapports sexuels vous êtes parfaitement sur la même longueur d’onde !

Amour / Célibataire *****

Vous espérez une rencontre depuis longtemps ? Il est possible qu’elle arrive dès aujourd’hui ! Vous allez croiser le chemin d’une personne qui pourrait avoir un rôle important dans votre vie. C’est peut-être elle qui va vous redonner la confiance en vous dont vous manquez ces derniers temps. Votre vie amoureuse peut basculer à tout moment ce mercredi, alors soyez attentive aux hommes (ou aux femmes) que vous allez rencontrer dans la journée. Arborez votre plus beau sourire et tenez-vous prête.

Travail ****

Vous avez envie ou besoin d’augmenter vos revenus. Si vous êtes actuellement en recherche d’emploi, vous allez mettre les bouchées doubles ce mercredi. Vos efforts pourraient bien porter leurs fruits. Si vous êtes en poste, c’est le moment de négocier une augmentation avec votre patron. Prouvez-lui que vous la méritez depuis longtemps et que ce n’est que justice. Si vous êtes à votre compte, de nouveaux contrats peuvent se conclure aujourd’hui. N’hésitez pas à relancer les clients qui tardent à vous payer.

Bien Être ***

Vous vous réveillez tendue et fatiguée, ce qui n’augure rien de bon pour le reste de la journée. Vous vous sentez d’humeur maussade, mais les personnes qui vous entourent savent rapidement vous redonner le sourire. Si cette baisse de tonus persiste, tournez-vous vers la phytothérapie ou l’aromathérapie. N’hésitez pas également à pratiquer la méditation quelques minutes dans la journée. Le yoga est aussi un bon moyen de vous détendre. Vos tensions musculaires seront apaisées et vous vous sentirez plus sereine.