Horoscope Cancer du jour – 45secondes

Amour / Couple ****

Si on vous demande les ingrédients d’une histoire d’amour épanouie, vous répondrez sans hésiter du romantisme et du sexe. C’est vrai que c’est indispensable. Mais pour savoir pimenter votre vie de couple, il faudra également savoir vous surprendre mutuellement, redécouvrir l’autre continuellement. Le plus important étant la communication. Confiez à votre amoureux des secrets que vous n’avez partagés avec personne. Révélez lui vos peurs, ouvrez vous entièrement à lui. Il saura vous le rendre.

Amour / Célibataire ****

Écumer les soirées, les bars, les anniversaires, les mariages avec une seule idée en tête “rencontrer quelqu’un, rencontrer quelqu’un…” ce n’est pas pour vous. Le problème est là: vous cherchez trop l’amour. Cela risque de tourner à l’obsession si vous ne mettez pas le holà de suite. Aujourd’hui ne pensez plus à tout cela. Oubliez toute cette pression en vous autorisant un break dans votre job à plein temps “trouver l’amour”!

Travail *****

Pour avoir de bons produits ou un service de première qualité, encore faut-il aimer le goût du travail bien fait. C’est finalement le seul vrai moteur pour réussir vos objectifs professionnels. Toutes les tâches ne seront pas motivantes aujourd’hui, mais vous essaierez tout de même de faire de votre mieux sans attendre qu’on vous remercie. Vous verrez que vous obtiendrez rapidement la reconnaissance de vos pairs et que vos clients seront ravis de votre service.

Bien Être *****

Vous serez très réceptrice aux vertus de l’oignon, encore faut-il savoir l’apprécier! Ne tentez pas de garder la forme grâce à l’achat de vitamines, souvent onéreuses. Il vous suffit réellement d’un oignon pour aller mieux. Très riche en vitamines, l’oignon est votre allié santé. Il vous suffit de le faire bouillir pendant 20 minutes puis de boire cette préparation. Faites le pendant deux jours: aujourd’hui et demain. Vous serez surprise par le bien être apporté.