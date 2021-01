Horoscope Balance du jour – 45secondes

Amour / Couple **

Vous êtes un vrai tyran avec votre partenaire. Vous ne savez pas lui parler sans lui hurler dessus, vous aimez l’humilier en public, bref, il va passer une sale journée. Faites attention, ce jeu est dangereux. Ça n’amuse que vous. Votre amoureux pourrait en avoir ras le bol plus vite que vous ne l’imaginez. Vos sautes d’humeur sont difficiles à supporter et il pourrait avoir envie de vous claquer la porte au nez. Si vous ne voulez pas terminer votre mercredi seule, modérez vos propos.

Amour / Célibataire **

Vous avez un niveau d’exigence très, très élevé. Peut-être même un peu trop élevé ! Vous faites subir un véritable interrogatoire aux prétendants qui se présentent à vous. Ça ressemble plutôt à un entretien d’embauche ! Êtes-vous certaine que ce soit la bonne méthode pour séduire un homme ? À se sentir ainsi scruté sous toutes les coutures, vos courtisans risquent de prendre la poudre d’escampette. Continuez comme ça et votre célibat a encore de belles heures devant lui.

Travail ***

Vous vous interrogez sur votre carrière. Vous vous demandez si votre métier vous convient réellement, ou s’il est encore temps d’en changer. Vous pensez qu’à votre âge il est trop tard pour tout recommencer à zéro, mais vous avez tort. Renseignez-vous sur le bilan de compétences. Il peut être un bon moyen de faire le point sur vos envies et vos attentes du travail. De plus, vos qualités professionnelles seront mises en lumière et c’est bon pour votre confiance en vous.

Bien Être ***

La tentation est partout et vous allez devoir faire preuve d’une grande volonté aujourd’hui pour ne pas y céder. Évitez cette boulangerie qui se trouve sur votre chemin. Reportez les courses à demain. Vous avez envie de sucre, mais il va falloir résister, sans quoi vous serez toute raplapla, l’énergie collée au fond de vos chaussettes. À part ça, rien à signaler. Votre moral est plutôt bon et vous vous sentez bien dans vos baskets.