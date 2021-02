Horned Knight propose un défi de plate-forme pur sur PS4 ce mois-ci

Parfois, vous voulez juste qu’un jeu soit un jeu, vous savez? Horned Knight semble être un jeu de plateforme 2D très simple, mais il n’y a rien de mal à cela.

Développé par un petit studio et publié par 2Awesome Studio, le jeu vous permet de contrôler le chevalier titulaire, qui a été jeté dans le donjon du château pour des raisons inconnues. Avec vos pouvoirs de saut, de saut sur les murs et de course à pied, cela ressemble à une pure expérience de plateforme.

Le jeu contient 32 niveaux à travers quatre mondes, avec de nombreux combats de boss pour vous garder sous contrôle en cours de route. Il comporte également deux niveaux de difficulté: «des amateurs d’histoire et de décor aux passionnés d’action hardcore». Horned Knight arrive sur PlayStation 4 le 23 février. Serez-vous embarqué avec celui-ci? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.