Horizon Zero Dawn: une configuration monstrueuse pour faire tourner correctement le jeu sur PC

La configuration requise pour PC de Horizon Zero Dawn est apparue récemment sur Steam et Epic Games Store.Et il faut le dire, le portage PC de l’ancienne exclusivité PS4 est assez gourmand en ressource.

Notez qu’aucune des deux configurations proposés ne décrit le type de performances auxquelles vous pouvez vous attendre avec ces spécifications, mais à première vue, on dirait que le minimum sera 1080p à 30 FPS et le recommandé sera 1080p ou 1440p à 60+ FPS. Mais ce n’est qu’une supposition, donc votre fps peut varier. Il est à espérer qu’une analyse plus détaillée sera publiée avant le lancement du jeu sur PC le mois prochain. Et si vous souhaitez obtenir une sortie 4K, une haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé, il est évident que vous devrez en tenir compte.

Horizon: Zero Dawn system requirements are finally here https://t.co/1QKGTIcH4N pic.twitter.com/Ssjsk9DptF — PC Gamer (@pcgamer) July 28, 2020

Configuration système requise pour «Horizon Zero Dawn» version PC

le minimum:

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel Core i5-2500k ou AMD FX 6300

RAM: 8 Go

Carte graphique: Geforce GTX 780 3 Go ou AMD Radeon R9 290 4 Go

DirectX: version 12

Espace disque dur: 100 Go d’espace libre

Conseillé:

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel Core i7-4770k ou Ryzen 5 1500X

Mémoire RAM: 16 Go

Carte graphique: Geforce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 580 8 Go

Direct X: version 12

Espace disque dur: 100 Go d’espace libre

Plus gourmand que Death Stranding

La configuration requise pour le PC de Death Stranding permet une comparaison intéressante, car il s’agit d’un autre titre récent pour console qui a fait son chemin jusqu’au PC. Les spécifications recommandées pour Horizon Zero Dawn exigent deux fois plus de mémoire vive et une puissance de calcul nettement supérieure, ce qui est assez surprenant. Horizon zero Dawn a plus de trois ans à l’heure actuelle, donc bien que cela soit assez étonnant, un PC de jeu raisonnablement équipé n’aurait aucun problème à le faire fonctionner à une vitesse décente. Peut-être que Guerrilla a un peu augmenté sa puissance pour les PC, ou peut-être qu’il mise simplement sur la prudence en matière de performances.

La version PC de “Horizon Zero Dawn” comprendra directement les contenus suivants:

• Horizon Zero Dawn

• Expansion de The Frozen Wilds

• Tenue Carja Storm Keeper et arc électrique Carja

• un forfait concessionnaire Carja

• une tenue de pionnier Banuk et un nœud du club Banuk

• un forfait Banuk Traveler

• le forfait Nora Guardian

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂