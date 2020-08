Horizon Zero Dawn sur PC : une redécouverte toujours aussi fascinante

Horizon Zero Dawn

Il semble peu probable que Sony suive bientôt les traces de Microsoft et commence à sortir ses exclusivités PlayStation sur PC le jour du lancement. Et pourtant, Sony a effectivement ouvert certains de ses jeux à la sortie sur PC bien plus tard, ce qui s’est produit avec Horizon Zero Dawn ce mois-ci, et le jeu connaît de ce fait un regain d’intérêt.

Horizon Zero Dawn est sorti en février 2017 sur la Playstation 4. Il est donc très clair que les PCistes sont en retard pour apprécier le titre. Mais mieux vaut tard que jamais. C’est particulièrement vrai pour cette édition, malgré quelques problèmes techniques initiaux, le titre semble réjouir beaucoup de joueurs qui n’ont jamais fait un replay game alors que le titre était encore sur Playstation 4.

Cela se vérifie sur Twitch en particulier, car de nombreux streamers ne jouent qu’à la plupart des jeux disponibles sur PC. Ce qui n’est pas le cas des exclusivités Playstation jusqu’à présent. Car contrairement aux titres multijoueurs sur PC, HZD est un jeu basé sur une histoire, qui ne laisse pas de place aux pitreries multijoueurs ou aux jeux d’adresse compétitifs comme beaucoup d’autres titres Twitch très performants, mais il n’en reste pas moins un jeu populaire.

Un super jeu qui mérite d’être découvert par tous

Pourquoi? C’est un super jeu. C’est le modèle pour Sony qui donne à ses studios la liberté d’essayer de nouvelles choses, alors que Guerrilla Games est passé de Killzone à…ce jeu où on est censé combattre des dinosaures robots dans un avenir post-apocalyptique.

Sony a déjà annoncé Horizon Forbidden West en tant que prochain titre PS5, bien qu’il ne sortira pas avant un certain temps en 2021, sauf retard.

Pourquoi Horizon était-il si bon? Et pourquoi tout le monde se rend-il compte que c’est si bon maintenant? Quelques raisons différentes, mais je pense que la dynamique Monster Hunter-ish de traque des dinosaures et des animaux robots était un système de combat unique et satisfaisante contrairement à beaucoup d’autres comme elle dans le genre (et plus accessible que Monster Hunter).

Ce qui surprend le plus avec Horizon Zero Dawn, c’est son trame narratif et l’explication finale de Pourquoi nous existons dans ce monde bizarre rempli de dinosaures robots. Beaucoup plus logique qu’il n’y parait. Ainsi vous obtenez la décomposition complète de ce qui s’est réellement passé pour créer ce monde était fascinant, c’est surement la meilleure partie de cette expérience. Est ce que le prochain titre peut égaler voir dépasser cette aspect ? rien n’est moins sur.

Horizon Zero Dawn peut enfin avoir son lot de communauté de joueurs sur PC. Et au vue d succès fulgurant de son titre sur PC, Sont pensera peut être à les sortir un peu plus rapidement (3 ans c’est long). Encore une fois, ils n’iront jamais à un cross-launch complet Game Pass / PC comme Microsoft.

