Horizon Zero Dawn semble scintiller à 60 images par seconde sur PS5

4pcs Reglable Hauteur Coilovers Amortisseur For Bmw E60 530d 530i 530xi 535d

4PCS Kit Amortisseur Réglable pour BMW Série 5 (E60) Application : pour BMW Série 5 (E60) 2004-2010 ( PS: ne convient pas pour le modèle xi ) Spécification: Quantité: 2 pièces à l'avant + 2 pièces à l'arrière comme indiqué sur les images? Taux de ressort avant: 10 kg / mm (560 lb / po) Taux de ressort arrière: 8 kg / mm (448 lb / in) Amortisseur: amortisseur réglable à 24 voies Hauteur réglable: oui Plaque de carrossage réglable: Non Garantie: 2 ans de garantie pour tout défaut de fabrication Fonctionnalité: * Hauteur de conduite réglable * Tension réglable du ressort de précharge * Amortisseur réglable sur 24 niveaux - Ceci vous permet de composer parfaitement votre système de coilovers. Pour une conduite agréable et confortable, réglez l?amortissement sur Full Soft. Pour une conduite plus animée, définissez-la sur 16 clics. Pour les jours de piste occasionnels, réglez-le complètement. * Monture supérieure à boule d'oreiller - cette conception permet de lutter contre le bruit lors du réglage. Il améliore également la sensation de direction et la réponse * La plupart des composants sont fabriqués à partir d'aluminium 6063 avec T6 pour une dureté accrue. Les avantages comprennent une excellente résistance et l'aluminium permet de réduire le poids. * Ressort de résistance à la traction Hign - Moins de 600 000 fois en continu, la distorsion du ressort est inférieure à 0,04%. De plus, le traitement de surface spécial consiste à améliorer la durabilité et la performance. * Tous les inserts sont livrés avec des bottes en caoutchouc ajustées pour protéger l'amortisseur et le garder propre. * Améliorer vos performances de manipulation sans sacrifier la conduite confortable. * Un moyen rapide et abordable d'améliorer facilement l'apparence de votre voiture. * Installation facile avec les bons outils. * Idéal pour toute piste, piste ou route rapide et peut également être utilisé pour la conduite quotidienne Remarque Importante: -Le mode de l?emploi N?est Pas inclus. L'installation professionnelle est recommandée. -Contactez-nous via la messagerie Ebay immédiatement lorsque vous avez des problèmes sur le produit ou la commande.Nous ferons touts nos efforts pour résoudre vos problèmes. La satisfaction du client est notre plus grand but. -S'il vous plaît nous laisser des rétroactions positives et nous apprécierions beaucoup, après que vous avez reçu votre commande avec satisfaisantes. Votre commentaire positive nous encourager à fournir des articles et des services meilleures dans l'avenir.