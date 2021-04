Horizon Zero Dawn est maintenant disponible gratuitement sur PlayStation

Sony Interactive Entertainment a annoncé que l’édition complète de Jeux de guérilla « Horizon Zero Dawn » il est maintenant gratuit de jouer sur les consoles PlayStation.

Le jeu a maintenant été ajouté à la liste des jeux Jouez à la maison de Sony destiné à amener les joueurs à passer plus de temps à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition est maintenant disponible gratuitement jusqu’au 14 mai à 4 h 00 BST, selon un nouveau billet de blog de Play Station.

Horizon Zero Dawn suit l’histoire d’Aloy, une jeune chasseuse en voyage pour découvrir son destin. Au cours de ses aventures, il découvre ses liens avec d’anciennes tribus et dévoile les mystères entourant l’apocalypse de son monde, désormais dominé par des animaux mécaniques et des créatures préhistoriques.

Horizon Zero Dawn est sorti pour la première fois sur PS4 au début de 2017 et a été acclamé par la critique, avant son DLC, La nature gelée, sorti plus tard cette année-là. Le DLC est inclus dans l’édition complète.