Horizon Forbidden West: une grande révélation du gameplay sur l’état du jeu

Horizon interdit ouest sera la prochaine grande exclusivité pour la PS4 et la PS5 et maintenant la sortie semble se rapprocher de plus en plus. Cela n’est pas seulement pris en charge par la période de publication prévue dans le la seconde moitié de 2021mais aussi l’annonce du premier Gameplay pour le prochain State of Play, qui a maintenant été enregistré spontanément.

State of Play montre le gameplay d’Horizon Forbidden West

Les épisodes State of Play sont toujours annoncés assez spontanément par Sony. C’est également le cas de la prochaine édition, qui se déroulera dans deux jours et premier gameplay de « Horizon Forbidden West » est disponible. Vous pouvez trouver toutes les informations ici:

Quand le State of Play a-t-il lieu? Le prochain State of Play aura lieu jeudi prochain, le 27 mai 2021 se produire.

Le prochain State of Play aura lieu jeudi prochain, le se produire. À quelle heure est diffusé l’état des lieux? Première partie: 18 h 00 Heure allemande Main Event (avec Gameplay Reveal): 11:00 heures de l’après midi. Heure allemande Durée: environ . 20 minutes

Où puis-je regarder le SoP?

© VOUS

Ce qui est montré le scènes pleines d’actionqui sont promis doivent être entièrement basés sur le PlayStation 5 ont été inclus et une première Aperçu de 14 minutes dans le monde du jeu de la suite « Horizon Zero Dawn ». La porte-parole originale d’Aloys, Ashley Burch, a déjà révélé à l’avance que « Horizon Forbidden West » devrait être plus grand et meilleur que le prédécesseur extrêmement populaire.

Après tout, cette fois, nous semblons même plonger Mondes sous-marins et le Côte ouest des États-Unis pour pouvoir explorer. Les premières captures d’écran montraient également le le pont du Golden Gate et aussi une nouvelle menace jusqu’alors non spécifiée à laquelle Aloy doit faire face. Avec l’état d’avancement qui approche, nous pourrions non seulement en apprendre davantage sur le contenu, mais aussi sur le Libérer de « Horizon Forbidden West ».