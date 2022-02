Horizon Forbidden West : Terminez le composant KG de Keruf et dépoussiérez l’armure Oseram Foreman – Solution

Tout comme dans le prédécesseur, il y a aussi dans Horizon Interdit Ouest encore une fois pour remplir toutes sortes de missions secondaires, dont Aloy non seulement précieux Points d’expérience et de compétence reçoit, mais aussi nouvelles armes et tenues. De plus, entre autres, le Contrats de butinque vous pouvez terminer n’importe où dans l’Ouest interdit.

Cette série de quêtes facultatives commence en terminant la mission Kerufs composants KG accepter ce qui est possible très tôt dans l’histoire. Mais certains joueurs sont surpris de constater que la tâche dans l’élément de menu quêtes persiste, même si vous vous êtes conformé à la demande du client.

Pourquoi est-ce ce que tu dois faire pour Terminer avec succès Kerufs Teile KG et qui récompense vous attend finalement pour vos efforts, nous vous le dirons dans celui-ci Guider.

Horizon Forbidden West : Comment accepter les contrats de butin

Contrats de butin sont un bon moyen de tester vos compétences et votre équipement sur le terrain et pour cela aussi correctement récompensé devenir. En règle générale, vous pouvez complètement piller toutes les machines que vous avez terminées au cours d’une tâche et les clients correspondants vous les donnent toujours un paiement en plus.

Pour pouvoir accepter le premier contrat de butin, vous devez entrer dans la ville au début du scénario fausse lumière sont arrivés là où les pillards d’Oseram Larend répondra. le Entrepreneur de butin vous pouvez après avoir terminé la mission principale La Légation dans un petit camp au sud-ouest de Fahllicht rencontrer

Acceptez la mission Kerufs Parts KG ici et vous recevrez la vôtre premiers contratsqui servent à apporter à Larend divers matériaux qu’il peut utiliser construire une très bonne armure pouvez. Même si vous accomplissez ces tâches, la quête ne s’arrête pas là, car d’autres entrepreneurs de butin ont besoin de l’aide d’Aloy.

Il y en a au total dans tout l’Ouest interdit quatre entrepreneurs de butin, qui demandera à Aloy de remplir divers contrats et les aidera ainsi à construire un ensemble d’armures très spécial, qui vous invite bien sûr à vos efforts à la fin de la longue mission. Mais vous devez d’abord trouver le client.

© Sony Interactive Entertainment.

Loot Entrepreneur Fahllicht : Alors ce sont Larend et ses gens, qui ont établi un camp au sud-ouest de Fahllicht. Vous pouvez visiter cet endroit peu de temps après avoir terminé la quête principale La légation. Ici, vous acceptez les quatre premiers contrats de butin sur un total de dix-sept.

: Alors ce sont et ses gens, qui ont établi un camp au sud-ouest de Fahllicht. Vous pouvez visiter cet endroit peu de temps après avoir terminé la quête principale La légation. Ici, vous acceptez les quatre premiers contrats de butin sur un total de dix-sept. Entrepreneurs de butin The Stillsands : Dans la région désertique The Stillsands vous trouverez le petit camp de Runda . L’emplacement est légèrement à l’ouest de la ruine de la relique locale et au nord-ouest de Glimmerangle (Las Vegas). Ici, vous obtenez quatre autres contrats.

: Dans la région désertique The Stillsands vous trouverez le petit camp de . L’emplacement est légèrement à l’ouest de la ruine de la relique locale et (Las Vegas). Ici, vous obtenez quatre autres contrats. Butin Entrepreneur Green Barrage : Ce camp appartient au Loot Entrepreneur handa que vous au nord-est de la ville de Brennspeer peut rencontrer. Au mieux, vous faites le tour de la montagne au nord-est de la ville et vous vous approchez par l’est, puis vous pouvez difficilement manquer le petit camp d’Oseram.

: Ce camp appartient au Loot Entrepreneur que vous peut rencontrer. Au mieux, vous faites le tour de la montagne au nord-est de la ville et vous vous approchez par l’est, puis vous pouvez difficilement manquer le petit camp d’Oseram. Entrepreneur de butin The Rain Trail: Au sud-ouest de la mappemonde se trouve le camp Oseram de Parce que seulement. Vous trouvez l’endroit au sud de la colonie de Canyon Edge et à l’ouest des deux avant-postes rebelles. Terminez également tous les contrats ici afin d’amener la série de quêtes dans la phase finale.

Quand et dans quel ordre faites-vous dix-sept contrats de butin complète dépend entièrement de vous et ne devrait dépendre que de votre propre niveau. Chaque contrat de butin en a un aussi recommandation de niveau, ce qui vous donne une idée de la difficulté des missions. Lorsque vous avez terminé les quatre missions des Entrepreneurs de butin, retourne au camp de Larend arrière.

Les composants de Keruf KG : Votre récompense

Parlez à nouveau à Larend dans le petit camp puis suivez les événements qui suivent, à la fin desquels vous n’en trouverez pas que de fabuleux 5 000 points d’expérience reçu, mais aussi que tenue légendaire Contremaître d’Oseraml’une des meilleures armures de tout Horizon Forbidden West.

Cette combinaison d’armures des quatre entrepreneurs de butin a des statistiques fantastiques contre toutes les formes de dégâts, mais vous laisse tomber sur les dégâts de givre et de plasma. Pour cela, vous obtenez un total de six compétences qui parfait pour le combat rapproché adapté contre des adversaires puissants. Et bien sûr vous pouvez Deux emplacements de mouchoirs déverrouillés volonté.