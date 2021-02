Horizon Forbidden West sur PS5, PS4 est «  plus de choses que les gens ont aimées à propos de Zero Dawn  »

En termes de suites, il n’y en a peut-être qu’une seule que nous attendons avec impatience plus qu’Horizon Forbidden West – et celle-ci contient Kratos. Il est juste de dire que Guerrilla Games a réussi sa transition des jeux de tir de science-fiction granuleux aux jeux de rôle fantastiques avec aplomb lors de la sortie d’Horizon Zero Dawn en 2017, et il semble que sa suite PlayStation 5 et PlayStation 4 ravira les fans de la série.

«Les nouvelles régions dans lesquelles Aloy se rend, les tribus qu’elle rencontre et l’histoire qui se déroule […] J’ai eu un aperçu de tout cela avant d’enregistrer pour le jeu, où l’équipe de rédaction m’a fait parcourir l’arc de l’histoire et c’était comme être un enfant près d’un feu de camp », a déclaré l’actrice Ashly Burch dans le cadre d’une interview avec Games. Radar.

«Je suis tellement excitée pour ça», a-t-elle poursuivi. «Je suis aussi un fan, donc je serai en sessions d’enregistrement et nous enregistrerons une scène et je me dis: ‘J’ai hâte de faire ce combat ou j’ai hâte d’explorer cette région ! ‘ Toutes les choses que les gens ont adorées à propos de Zero Dawn – le monde magnifique, l’histoire immersive, le gameplay impressionnant – Forbidden West est encore plus et mieux. «

Burch a ajouté que les progrès du projet sont en cours malgré la pandémie mondiale. «J’ai un record [for Forbidden West] plus tard cette semaine, »taquina-t-elle. «Ça va – ça se passe toujours!» La question de savoir si le titre atteindra ou non sa date de sortie 2021 précédemment annoncée est bien sûr à débattre – mais il est bon de savoir que le titre se prépare et nous avons hâte d’en voir plus.