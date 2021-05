Horizon Forbidden West State of Play est déjà la présentation en un seul jeu la plus regardée de Sony

Horizon Forbidden West va être un succès. Aussi sûr que les cheveux d’Aloy sont rouges et que l’engouement d’Erend est vrai, la grande suite du RPG d’action de Sony fera absolument les chiffres. Nous aurions pu vous dire cela avant l’état des lieux d’hier, qui révélait environ 15 minutes de séquences de jeu, mais le jeu accumule déjà des statistiques impressionnantes.

Jetez simplement un œil à la figure de vue pour la présentation. Montrer un superbe gameplay PlayStation 5 a clairement fait l’affaire, car il est actuellement assis sur 2,5 millions de vues pas même un jour plus tard. C’est sacrément rapide. Pour mettre les choses en perspective, l’état de jeu de Forbidden West est désormais la présentation de jeu unique la plus vue de la société, éclipsant Demon’s Souls (2,2 millions), Ghost of Tsushima (1,9 million) et même The Last of Us: Part II ( 1500000). Ratchet & Clank: Le spectacle super impressionnant de Rift Apart est à 971000 vues, ce qui montre peut-être la popularité d’Horizon.

De toute évidence, ce n’est pas la seule mesure du succès, mais il est clair que les gens sont très enthousiasmés par l’aventure d’Aloy sur la côte ouest. Êtes-vous excité pour Horizon Forbidden West? Regardez-le à nouveau dans la section commentaires ci-dessous.