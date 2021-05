« Horizon: Forbidden West » sort enfin son premier gameplay

Lo de Manuela AFRIQUE - Coussin en lin pur lavé Kalahariblanc noir 30x50

Livingston a été le premier traverser le désert du Kalahari, mais ses traces se sont perdues dans le sable et ceux qui ont essayé de les retrouver avaient tellement soif que c'est de l que vient son nom, Kalahari, qui signifie Grande Soif. Notre empreinte du Kalahari est un rideau d'eau l'horizon, une myriade de gouttes qui rafrachissent l'il, l'oasis que vous dessinez tout au long de la journée qui vous rappelle le plaisir de boire quand on a soif, et comme il fait bon tre chez soi.Housse de coussin en lin lavé noir et blanc au motif Kalahari, avec fermeture glissire en métal vieil or et pampilles noires.Le lin pse 390 gr/m, ce qui lui assure une grande solidité et qualité.Notre linge bénéficie d'un traitement de lavage des vtements qui lui apporte douceur et confort.Fabriqué en Espagne.