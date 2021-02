Horizon Forbidden West semble bon pour le lancement de 2021, aucun mot sur God of War Ragnarok

Sony « se sent plutôt bien » quant à la possibilité de lancer Horizon Forbidden West cette année aux côtés des exclusivités exclusives Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart. La citation fait partie d’une nouvelle interview exceptionnelle avec le patron Jim Ryan, où l’homme principal est interrogé sur la feuille de route de sortie pour 2021, entre autres choses. Il ne mentionne cependant pas God of War Ragnarok dans sa réponse.

Ryan dit: « Oui, nous nous sentons plutôt bien avec Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West. Et, vous savez, il y a deux approches à cela: vous pouvez soit tenir la date et sortir le jeu indépendamment de qualité ou vous pouvez l’expédier quand c’est bon. Nous avons toujours adopté cette dernière approche. Il y a eu des exemples assez connus d’éditeurs qui ont essayé la première. » Faisant clairement référence à la débâcle du Cyberpunk 2077 à la fin, Jim Ryan réitère l’engagement de Sony à ne publier des titres que lorsqu’ils sont prêts pour le marché de masse.

Et sur le sujet de God of War Ragnarok, les fans de PlayStation craignent que le suivi du classique de 2018 ne le fasse réellement cette année. Peut-être que le fait que Ryan n’ait pas évoqué la suite dans sa réponse est un peu trop lisant les choses, mais nous devrons attendre et voir.

Espérons qu’Horizon Forbidden West réussisse au moins en 2021 et ne subisse pas le même sort que Gran Turismo 7 – qui vient d’être reporté à 2022. Allons-nous vraiment jouer la prochaine aventure d’Aloy cette année? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.