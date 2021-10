« Horizon Forbidden West » révèle de nouveaux détails sur sa mécanique

L’attente de l’arrivée de « Horizon Forbidden West » est de plus en plus courte, avec une sortie prévue pour PlayStation 4 et PlayStation 5 le 18 février 2022, donc l’équipe de développeurs de Guerrilla Games a révélé de nouveaux détails sur les compétences qu’Aloy , le protagoniste de l’histoire, se présentera dans cette nouvelle aventure.

Il convient de noter qu’il y aura une grande différence par rapport à ce qui a été présenté avec « Horizon Zero Dawn » en 2017. De plus, Guerrilla Games a adapté de nouveaux suppléments de sensibilité qui feront la différence lors de l’expérience du jeu dans sa version pour PlayStation 5 grâce aux fonctionnalités de la commande DualSense.

David McMullen, concepteur de systèmes en chef chez Guerrilla Games, a noté via le blog officiel PlayStation que l’équipe derrière « Horizon Zero Dawn a ajouté de nouvelles façons dont Aloy peut se mobiliser à travers ce scénario post-apocalyptique, en commençant par le saut libre à travers différentes sections de rochers terrain, ainsi que de pouvoir utiliser une plus grande variété de machines comme montures.

Aloy pourra également trouver un plus grand nombre de points d’attelage tout au long du jeu pour un mouvement vertical plus agile et fluide. La nage sous-marine a été ajoutée en tant que nouvel élément d’exploration sur la carte du jeu et le défilement à travers un bouclier spécial permettra de descendre facilement de grandes hauteurs dans « Horizon Forbidden West ».

McMullen ajoute que le DualSense permet une immersion plus profonde dans le jeu en étant capable de percevoir certaines textures lors de la poussée d’objets ou lors de l’utilisation de certaines armes lors de combats contre des machines et d’autres types d’ennemis en augmentant la tension entre les gâchettes de la manette. .

Selon McMullen, l’absence de sensation tactile facilitera la création de moments de tension lorsque le joueur a épuisé ses munitions dans le jeu, donnant un plus grand degré de réalisme à l’expérience. L’utilisation de deux nouveaux outils est mise en avant : le Pullcaster, qui permet de s’accrocher avec des objets pour améliorer leur maniement et le Shieldwing, une sorte de bouclier parapluie qui permet de planifier d’en haut. « Horizon Forbidden West » sera disponible à partir du 18 février 2022.