Horizon Forbidden West: Relic Ruins Mastering the Stillsands – procédure pas à pas

qui est dans Horizon Interdit Ouest à la recherche du sous-programme Poséidon tombe tôt ou tard sur le désert inhospitalier Relic Ruin Les Sables Tranquillesqui est légèrement à l’ouest de La mer de sable situé. Et bien sûr, l’un des mystérieux attend également à cet endroit ornements à sa découverte.

Mais tu dois le refaire énigmes mineures et se déplacer à travers les ruines de l’ancien monde avec une ambition sportive. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette solution, nous vous dirons exactement comment réussir The Stillsands et lesquels précautions vous devez vous rencontrer avant d’explorer.

Explorer les sables immobiles : se préparer

Dans la plupart des ruines reliques, vous n’irez pas plus loin si vous n’avez pas les bonnes équipement spécial a. C’est comme ça qu’ils peuvent être fleurs en métal seulement avec un coupe-vigne détruire et pour le mica de feu en avez-vous besoin briquetqui peut être construit pendant la campagne.

La ruine de la relique de Stillsande ne fait pas exception, et si vous avez l’intention d’atteindre l’ornement caché ici, vous devrez d’abord posséder un allumeur. Comment vous obtenez cela, nous vous le disons dans le guide Chemin bloqué – Lueur de feu claire et fleurs en métal.

Horizon Forbidden West : Ruines reliques Explorez les Sables immobiles

Au mieux, approchez-vous de la grande installation du nord-est et tu reconnais à la pointe nord-est gros débris, que vous pouvez utiliser pour grimper sur la canopée. entrez ceci intérieur de l’établissement à travers le trou dans le mur, juste derrière les vieux barils, que vous pouvez détruire pour un peu de butin.

corde dans Rez-de-chaussée – ou utilisez le planeur si vous l’aimez plus dramatique – et ajustez votre regard Nord Ouestoù vous mica de feu découvert bloquant le chemin. Explosez-le avec votre comme d’habitude briquet dans l’air. Mais avant de vous glisser à travers le trou nouvellement créé dans le mur, vous avez besoin d’un autre boîte.

Marche un peu pour ça vers le sud-est dans le bâtiment et vous voyez sur le côté gauche, au-dessus de votre position, une caisse avec des marqueurs jaunes. Vous connaissez probablement déjà le jeu maintenant, alors obtenez-le grappin et tire la boîte vers vous. Maintenant, poussez ceci à l’endroit où vous venez de faire exploser un mica de feu.

Positionner la caisse sous la barre métalliquede sorte que vous d’elle à la support jaune peut sauter et atteindre la zone supérieure. Interagir avec le là-bas roue jaune et l’eau commence à couler dans la pièce. Maintenant, sautez rapidement et poussez la caisse dans le vide dans le mur au sudoù un treillis barre le chemin.

Revenez maintenant dans la grande pièce principale et déplacez-vous au sud-estoù vous atteignez les escaliers sur lesquels le carte-clé cette ruine relique ment. Prenez l’objet important et nagez jusqu’à lui porte verrouillée au nord-ouest, que vous pouvez maintenant ouvrir. De l’autre côté, vous en trouverez un une autre boîte.

Sortez la boîte, poussez-la dans l’eau, puis utilisez votre grappin pour vous y rendre. prochain pilier, où vous pouvez vous tenir debout et utiliser le grappin pour tirer la boîte plus près de vous dans l’eau. Au sud, vous voyez une zone avec un escalier en ruine et d’autres piliers, allez-y.

Tenez-vous si près de lui bord de l’eau que possible et vous pouvez à nouveau atteindre la caisse avec votre grappin et la tirer vers vous. De l’autre coté, entre deux piliersvous pouvez également vous tenir debout sans glisser dans l’eau, alors répétez le jeu ici.

En fin de compte, vous voulez que la boîte point le plus au sud tire, près de ça éclat vert. Vous y trouverez un jaune au-dessus de votre tête Support entre les colonnes, que vous pouvez atteindre avec la caisse. Alors monte et par-dessus le pilier dans le dernier étage. Vous y trouverez ornementqui s’occupe d’un depuis votre arrivée lumieres rouges rendu perceptible.

Avec cela, la ruine relique Die Stillsande est considérée comme complète, mais il reste l’ornement plus de trésors trouver. N’hésitez donc pas à faire le tour avant de partir et à emporter avec vous les matières rares. Une fois que vous avez découvert quelque chose de valeur, Aloy vous commenter en conséquence.