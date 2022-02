Horizon Forbidden West: Qu’est-ce que Greenglow et où le trouver

Tout comme dans le prédécesseur, vous avez également besoin dans Horizon Interdit Ouest Divers matériaux à utiliser pour améliorer votre équipement, échanger et soigner Aloy. L’une de ces ressources porte le nom éclat vert. Dans ce guide, nous vous dirons de quoi il s’agit, pourquoi vous en avez besoin et où vous pouvez le trouver.

Horizon Forbidden West : qu’est-ce que Greenglow ?

Dans le vaste monde de horizon 2 il existe toutes sortes de matériaux différents, chacun ayant son propre but. L’un de ces matériaux est le lustre vert, un cristal scintillant vertce qui est très rare et donc introuvable partout, certainement pas juste en train de traîner.

Les cristaux extrêmement rares dont vous avez besoin pour divers Améliorez les tenues et les armes d’Aloy ce qui le rend essentiel si vous voulez maximiser votre équipement. De plus, le lustre vert peut échangés chez les concessionnaires contre des pièces de machines rares devenir, vous permettant de vous asseoir dans de lourdes batailles contre de puissants adversaires.

Horizon Forbidden West: où trouver Greenglow

Aussi pratique et important que soit ce matériau, Aloy tombe rarement sur ces trouvailles, ce qui en fait un véritable chasse au trésor pouvez faire pour collecter suffisamment de Green Gloss pour améliorer tout équipement qui vous est cher. Pour que vous ne perdiez pas de temps inutilement et que vous le cherchiez dans tous les coins, nous vous dirons ici où vous pouvez le plus probablement trouver de la brillance verte.

ruines reliques : Dans le monde ouvert d’Horizon Forbidden West, il y a des ruines des anciens, comme Les horreurs et no man’s land . Dans ces endroits, vous trouverez généralement au moins un des cristaux.

: Dans le monde ouvert d’Horizon Forbidden West, il y a des ruines des anciens, comme et . Dans ces endroits, vous trouverez généralement au moins un des cristaux. fleurs en métal : Ce sont des objets métalliques rouges et brillants dont les vrilles bloquent généralement le chemin vers une grotte ou une cachette. vous en avez besoin coupe-vigne pour les détruire, mais vous trouvez souvent le lustre vert convoité en retour.

: Ce sont des objets métalliques rouges et brillants dont les vrilles bloquent généralement le chemin vers une grotte ou une cachette. vous en avez besoin pour les détruire, mais vous trouvez souvent le lustre vert convoité en retour. mica de feu : Semblable aux fleurs de métal, le cristal Firemica en forme de fleur bloque souvent le chemin vers des lieux secrets et des chambres au trésor. Dès que tu briquet appelle le vôtre, vous pouvez supprimer ces obstacles et trouver souvent les cristaux verts brillants derrière eux.

: Semblable aux fleurs de métal, le cristal Firemica en forme de fleur bloque souvent le chemin vers des lieux secrets et des chambres au trésor. Dès que tu appelle le vôtre, vous pouvez supprimer ces obstacles et trouver souvent les cristaux verts brillants derrière eux. grottes sous-marines: Qui aime le Monde sous marin exploré par Horizon 2 découvrira de temps en temps des grottes cachées, qui ne s’ouvrent généralement qu’à un seul Équipement respiratoire laisser atteindre. Mais la plongée en vaut la peine, car presque toutes les grottes sous-marines ont au moins une lueur verte.

© Sony Interactive Entertainment

Mais même si la lueur verte est si rare, vous ne trouverez pas seulement ce matériau dans les endroits mentionnés ci-dessus, mais vous pouvez le trouver n’importe où dans le jeu. Par conséquent, vous devez toujours garder les yeux ouverts et surtout dans les grottes et au bord de l’eau après lueur verte révélatrice Garder un œil ouvert.

Si vous avez encore du mal à trouver la ressource, vous pouvez vous simplifier la vie en en faisant une quête. Allez en un pour ça Table de travailsélectionnez une pièce d’équipement qui nécessite Green Gloss, puis appuyez sur le bouton triangle pour une nouvelle tâche créer.