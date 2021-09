Horizon Forbidden West PS5, précommandes PS4 en direct maintenant, éditions spéciales détaillées

Sony a récemment confirmé une date de sortie pour Horizon Forbidden West. Bien qu’il ne s’en sorte pas en 2021, ce n’est pas trop loin non plus – il sortira à la fois sur PlayStation 5 et PS4 le 18 février 2022. Aujourd’hui, Sony a ouvert les précommandes pour le jeu, vous pouvez donc faire quelques gouttes avant le l’arrivée imminente du jeu.

Bien sûr, il n’y a pas que la version standard du jeu disponible à l’achat ; comme c’est la norme, vous pouvez vous lancer dans quelques éditions spéciales, qui apporteront chacune divers bonus. Regardons-les rapidement maintenant.

Édition Digitale Deluxe

Ce package uniquement numérique comprend les versions PS5 et PS4 de Forbidden West, contrairement aux versions standard, qui sont des achats séparés. En plus de l’accès aux deux versions du jeu, l’édition numérique de luxe comprend deux tenues, deux armes, un pack de ressources en jeu, un Apex Clawstrider Strike Piece (nous ne savons pas non plus), une pose et un visage supplémentaires en mode photo peinture, livre d’art numérique, bande originale et roman graphique numérique, The Sunhawk.

Tout cela est disponible sur le PS Store pour 79,99 €/79,99 €.

Édition spéciale

L’édition spéciale est une version commerciale de Forbidden West, qui comprend le jeu PS5 ou PS4 sur disque Blu-ray, un boîtier en acier, une bande-son numérique et un mini livre d’art.

Edition collector

Cette édition commerciale est livrée avec tous les goodies Digital Deluxe, plus une vitrine en acier (et un bon numérique pour les versions PS5 et PS4 du jeu lui-même), une statue d’Aloy et un Tremortusk et un mini livre d’art.

Édition Regalla

Il s’agit de la plus grande édition d’Horizon Forbidden West, contenant tout dans l’édition collector, plus : une statue de Tremortusk différente, une réplique de l’écouteur et du support Focus, deux reproductions d’art, des répliques de Sunwing et Clawstrider Machine Physical Strike Pieces et une carte en toile.

Phew! Quelle version du jeu allez-vous acheter ? Allez-vous attraper la version régulière ou cracher pour une édition plus sophistiquée ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.