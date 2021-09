Horizon Forbidden West offrira désormais une mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, confirme Sony

Sony a mis à jour son article de blog PlayStation sur les listes de précommande pour Horizon Forbidden West, confirmant qu’il offrira désormais un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 pour toutes les versions du jeu. Cela couvre la version de base à 60 € du titre sur PS4. À l’avenir, Sony a également confirmé que chaque titre propriétaire publié sur PS5 et PS4 offrira un chemin de mise à niveau de 10 €. Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok sont utilisés comme exemples.

Écrivant sur le blog PlayStation, Jim Ryan a déclaré: « Jeudi devait être une célébration d’Horizon Forbidden West et de l’incroyable équipe de Guerrilla travaillant pour le livrer le 18 février 2022. Cependant, il est tout à fait clair que les offres que nous avons confirmées dans notre pré- – le coup d’envoi de l’ordre a raté la cible. »

« L’année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres de lancement intergénérationnels, qui comprenaient Horizon Forbidden West. Bien que l’impact profond de la pandémie ait poussé Forbidden West hors de la fenêtre de lancement que nous avions initialement envisagée, nous maintiendrons notre offre : Joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 gratuitement. »

Ryan poursuit ensuite en expliquant l’approche de Sony à l’égard des futurs titres propriétaires sortis sur PS4 et PS5, et comment les mises à niveau seront gérées : la sortie sur PS4 et PS5) – à la fois numérique et physique – offrira une option de mise à niveau numérique de 10 USD de PS4 à PS5. Cela s’appliquera au prochain God of War et Gran Turismo 7 et à tout autre titre exclusif PS4 et PS5 cross-gen publié par Sony Interactive Entertainment. »