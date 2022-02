Horizon Forbidden West: Ne vous noyez plus jamais, c’est ainsi que vous obtenez l’appareil respiratoire

Si vous avez déjà passé quelques heures sur la gigantesque carte de Horizon Interdit Ouest avez passé, vous avez probablement déjà remarqué que le Monde sous marin a toutes sortes de secrets et d’endroits cachés prêts pour vous et il y a beaucoup matériaux rares laissez trouver.

Mais bien des passages dans l’eau mouillée et quelques grotte sous-marine est si grand qu’il pousse rapidement la capacité pulmonaire d’Aloy à la limite, ce qui entraîne généralement une mort laide et horrible pour le protagoniste.

Mais il existe un moyen de donner un peu de repos aux poumons d’Aloy et de laisser l’héroïne de cette histoire explorer tous les coins et recoins sous l’eau. Tout ce dont vous avez besoin est un Équipement respiratoire et dans celui-ci Guider nous vous dirons où vous les obtenez équipement peuvent trouver.

Horizon Forbidden West: Comment obtenir l’appareil respiratoire

ne plus jamais se noyer air respirable infini sous l’eau et plus de problèmes avec les grandes grottes sous-marines et les passages inondés. Tout cela est possible si vous pouvez appeler vous-même un appareil respiratoire approprié. Sans cet équipement pratique, de nombreuses zones vous restent cachées et certains trésors sont inaccessibles.

Mais maintenant tu peux plusieurs missions annexes complète et d’innombrables boîtes butin et vous n’en aurez toujours jamais un appareil à oxygène trouver qui vous donne tous ces avantages, tout comme le petit bois et le coupeur de vigne l’appareil respiratoire fait-il partie du campagne et ne peut donc qu’au cours d’une mission principale être pris en possession.

Ceci est la onzième quête principale La mer de sablepour celui niveau 22 est recommandé. Si vous souhaitez obtenir l’appareil respiratoire rapidement, nous vous le dirons dans notre guide 5 conseils pour gagner rapidement des points d’expériencecomment rendre Aloy assez fort pour cette mission en un rien de temps.

Au cours de ladite mission principale, Aloy les ruines de Las Vegas explorer, mais pour cela elle a besoin de plus d’air respirable que ses poumons ne peuvent lui fournir, c’est pourquoi certains inventeurs vous conseillent de bricoler un appareil respiratoire. Cela vous indiquera les pièces dont vous avez besoin pour la construction. Si vous avez tout ensemble, vous n’avez qu’à travailler sur un Table de travail marteler tout ensemble.

Une fois que vous avez fini d’explorer Las Vegas, vous pouvez enfin visiter tous les endroits qui vous étaient auparavant bloqués par manque d’espace pour respirer. Recherchez sur la carte les lieux correspondants que vous avez déjà découverts et revenez avec votre nouveau Gadgets là-bas, ça en vaudra certainement la peine.