Horizon Forbidden West mis au point, les correctifs d’Horizon Zero Dawn pour PC sont retardés

Horizon interdit ouest, le successeur du célèbre Horizon Zero Dawn, était pour PS5 et PS4 ont annoncé et devraient apparaître plus tard cette année. Pour cela, le développeur Guerrilla Games se concentre apparemment initialement sur la nouvelle aventure d’action.

Horizon Forbidden West est une priorité absolue pour les jeux de guérilla

Car en plus du développement de la suite, Guerrilla Games devrait encore avoir à gérer la version PC de Horizon Zero Dawn Prendre soin de. Dans les notes de patch d’une mise à jour récemment publiée, les développeurs révèlent maintenant que le concentration entière au départ, cependant Horizon interdit ouest est placé.

Qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs sur PC? Ils doivent faire quelque chose maintenant être plus patientparce que le mises à jour programmées pour le port PC extrait de « Horizon Zero Dawn » retard pour répondre à la sortie prévue de la suite. Le libellé exact de Guerrilla Games dit:

« Alors que notre équipe continue de développer notre prochain titre Horizon Forbidden West, les mises à jour d’Horizon Zero Dawn Complete Edition pour PC seront moins fréquentes après ce patch. »

Sortie cette année pour PS5 et PS4: Forbidden West est devenu annoncé avec un premier trailer en septembre 2020. À l’époque exclusivement pour la PS5. Entre-temps, on sait que le titre est un Jeu cross-gen agira, ainsi apparaîtra également pour PS4. La version devrait déjà dans la seconde moitié de 2021 respectivement.

Dans la suite, vous explorez la côte ouest des États-Unis avec Aloy et découvrez, par exemple, le Golden Gate Bridge. © VOUS / Guerilla Games

De quoi parle Horizon Forbidden West?

Forbidden West semble commencer à la fin de Zero Dawn. La suite se déroule donc toujours dans un avenir post-apocalyptique, dans lequel presque toute l’humanité a été exterminée par des machines infectées.

Où se déroule la suite? La guerrière Aloy quitte sa maison pour une Voyage sur la côte ouest des USA aller. Entre autres Utah, Nevada et Californie être traversé. La première bande-annonce était déjà là Pont du Golden Gate patiné à voir aussi il y a Mondes sous-marins découvrir.

Tempêtes d’énergie et peste rouge: Au cours de son voyage, Aloy fait la connaissance de machines nouvelles et dangereuses faire. De plus, le monde de de fortes tempêtes d’énergie et une mystérieuse peste rouge affligés, la flore et la faune infectées. Aloy doit aller au fond de ce danger.