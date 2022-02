Horizon Forbidden West : Les 6 meilleures armures du jeu et où les trouver – solution

Surtout plus tard dans l’histoire Horizon Interdit Ouest L’héroïne Aloy doit faire face à des adversaires vraiment puissants qui peuvent non seulement subir beaucoup de dégâts, mais aussi infliger au moins aussi bien. Un seul aide très bonne armurequi protège de manière fiable le protagoniste même dans des situations délicates.

Dans ce Guider à la nouvelle de Guerrilla Games Action Aventure nous vous dirons lesquels tenues avec le Rareté Légendaire il y a ce que vous devez faire pour les obtenir et dans quelles situations ces engrenages vous serviront le mieux.

Horizon Forbidden West : Les 6 meilleures armures du jeu et comment les obtenir

Chaque tenue que vous pouvez trouver ou acheter dans le jeu appartient à l’un des six courschacun conçu pour situations différentes et différents styles de jeu soutenir. Chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Horizon Forbidden West fait la distinction entre :

guerrier : Tenues pour le combat au corps à corps. Parfait pour lire l’acte d’émeute des autres et améliorer les compétences de la lance.

: Tenues pour le combat au corps à corps. Parfait pour lire l’acte d’émeute des autres et améliorer les compétences de la lance. chasseresse : Les vêtements de ce type sont particulièrement bons pour la chasse et ont souvent des compétences qui augmentent l’endurance et la concentration.

: Les vêtements de ce type sont particulièrement bons pour la chasse et ont souvent des compétences qui augmentent l’endurance et la concentration. intrus : Cela inclut des tenues idéales pour se faufiler entre les ennemis et faire plus de dégâts pendant qu’Aloy est furtif.

: Cela inclut des tenues idéales pour se faufiler entre les ennemis et faire plus de dégâts pendant qu’Aloy est furtif. survivant : L’équipement de cette classe est un bon choix pour ceux qui ont besoin d’une portion supplémentaire de points de vie et de bonus lorsque leur santé est faible.

: L’équipement de cette classe est un bon choix pour ceux qui ont besoin d’une portion supplémentaire de points de vie et de bonus lorsque leur santé est faible. trappeur : Plus de pièges, posez des pièges plus rapidement et soyez plus efficace pour piller. Si tel est votre style de jeu, vous devriez porter des tenues de cette classe.

: Plus de pièges, posez des pièges plus rapidement et soyez plus efficace pour piller. Si tel est votre style de jeu, vous devriez porter des tenues de cette classe. maître des bêtes: Si vous aimez aller au combat avec votre propre machine à chevaucher, vous obtiendrez les bonus appropriés avec cette armure.

Contremaître d’Oseram

C’est l’armure parfaite pour tous ceux qui aiment Horizon Forbidden West près aller avec leurs adversaires. La tenue mythique Contremaître d’Oseram est donné à la fin de la ligne de quête Kerufs composants KG en récompense, pour laquelle vous contractez tous les butins quatre entrepreneurs de butin doit avoir terminé dans l’Ouest interdit.

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver les camps des pillards d’Oseram Larend, Runda, Handa et Danur, consultez notre guide Complétez Keruf’s Components KG et obtenez l’armure Oseram Foreman pur. Ici, nous vous expliquons exactement ce que vous devez faire pour cette mission.

Ce puissant armure de mêlée augmentez votre explosion de résonateur avec les compétences charge du résonateur, dommages au résonateur, choc du résonateur et Durée sous tension. Venez en plus Attaque de coup +2avec lequel même les machines de taille moyenne atterrissent après un seul coup, ainsi que Maître de la grève du courageune compétence qui régénère votre endurance plus rapidement.

Si vous faites également l’effort d’améliorer la tenue, vous obtenez des taches de tissu Dégâts de mêlée +2 et Coup critique +2qui vous permettent de vaincre même des rebelles très puissants en quelques coups.

Génial : Guerrier

: Guerrier localité: Récompense pour avoir terminé Keruf’s Components KG

Nora Thunder Warrior

Le contact direct avec l’ennemi est trop dangereux pour vous et vous préférez éliminer vos adversaires Distance de sécurité? Ensuite la tenue Nora Thunder Warrior juste pour vous. Vous obtenez cet équipement de Dukkah à la Gueule de l’Arène comme récompense pour l’avoir 54 médailles d’arène ramassés et lui remis.

Au cours de votre expédition à travers l’Ouest interdit, vous croiserez tôt ou tard les arènes, celle défi spécial et vous obligent à appliquer parfaitement tout ce que vous avez appris tout au long du jeu. Mais il y a aussi des objets spéciaux et des pièces d’équipement en récompense.

Si vous avez maîtrisé tous les défis, vous recevrez ce vêtement, dont Aloy a les compétences Concentration +2, profonde concentration et concentration régénération Grant, ce qui signifie que vous ne vivez que des combats au ralenti. régénération de l’endurance vous permet d’utiliser à nouveau les compétences d’armes plus rapidement, ce qui est également très pratique.

Afin de vous donner une liberté tactique supplémentaire, des améliorations combat furtif à distance vos dégâts pendant qu’Aloy est camouflé, et Armes lourdes+ améliore les dégâts des armes lourdes, ce qui est pratique lorsque vous souhaitez vaincre rapidement et facilement de grands adversaires avec leurs propres moyens.

Génial : Chasseresse

: Chasseresse localité: Récompense pour avoir récupéré 54 médailles d’arène dans l’arène

Robe d’hiver Utaru

Cette tenue est parfaite pour tous les joueurs qui aiment rester non détecté et veulent causer d’énormes dégâts lors d’une embuscade. Vous pouvez obtenir la meilleure tenue pour les envahisseurs pour 2 000 éclats, 1x Circulator Quiverfang et 1x Spiky Direwing Heart dans le Colonie de Dornmarch du résident Plus proche.

Merci des compétences comme Mouvement silencieux +2, Lance silencieuse et Perceptible vous pouvez vous faufiler devant de grands troupeaux et abattre des adversaires inattentifs avec peu d’effort à couvert. Capacité de la bombe fumigène augmente également votre stock de moyens de vous échapper de chaque combat sans vous faire remarquer.

Quiconque aime se rapprocher des adversaires déguisés sera également ravi des compétences qui peuvent être débloquées Claque silencieuse + et Soin de Frappe silencieuse. Améliore l’équipement et Aloy change également les fentes de tissu Discrétion furtive + et Bonus Frappe silencieuse libre.

Génial : envahisseurs

: envahisseurs localité: Peut être acheté auprès de la couturière de Thornmarch

Vainqueur Tenakth

Celui qui était intéressé à devenir Aloy un réservoir indomptable a enfin la chance de le faire grâce à cette tenue. Tout comme Nora Thunder Warrior peut aussi Vainqueur Tenakth à partir de Dukkah par le Sandy Maw pour 54 médailles d’arène être échangé, pour cela vous recevrez le armure de raider ultime.

Ceux qui plongent aveuglément dans la bataille doivent grâce aux compétences Courage « en mauvaise santé », Mêlée « Santé faible » et Défense « Mauvaise santé » ne craint plus une mort rapide, mais devient de plus en plus fort et dangereux. grâce à escroc vous pouvez protéger en toute confiance vos derniers points de vie.

Améliore la tenue et les compétences sont ajoutées Gamme « Santé faible » et Maître de la grève du courage. Vous pouvez également utiliser les endroits de tissu Deuxième chance (survit aux coups mortels) et Attaque de coup + ouvrir. Les deux tissus peuvent ensuite être installés dans tout autre type d’armure.

Génial : survivants

: survivants localité: Récompense pour avoir récupéré 54 médailles d’arène dans l’arène

Traqueur de Carja d’élite

Malheureusement, vous n’obtenez cette tenue pour les trappeurs que si vous êtes dans l’arène 53 médailles d’arène récupérez-les et échangez-les avec Dukkah at the Maw contre une armure. Qui se soucie de Traqueur de Carja d’élite décide, peut désormais éliminer des troupeaux entiers avec des pièges sans être vu une seule fois.

Ceci est assuré par des compétences de premier ordre telles que +2 limite de piège, +1 Trappeur rapide, +1 Artisane rapide et +1 capacité de bombe fumigène. Avec les compétences à débloquer Perceptible et Mouvements silencieux vous ne serez plus découvert lors de la pose très rapide de pièges.

Améliorez encore plus l’armure et Aloy peut accéder aux tissages +2 Raider qualifié et +2 Trappeur robuste access, que vous pouvez désormais intégrer à n’importe quel autre équipement, à condition de disposer de l’espace nécessaire.

Génial : Trappeur

: Trappeur localité: Récompense pour avoir récupéré 54 médailles d’arène dans l’arène

Tacticien Tenakth

Pourquoi continuer à se salir les mains quand on ne peut en avoir qu’un pont machine puissante et les laisser se battre pour vous? La tenue est exactement pour cette tactique Tacticien Tenakth voilà pour 2 000 éclats, 1x Thunderjaw Circulator et 1x Spiky Snaketooth Heart chez la couturière de la colonie de Dornmarsh pouvoir acheter.

Le prix est assez élevé, mais le vôtre le fera animaux de la machine pontés mais aussi beaucoup plus forte et une chasseuse à cheval terriblement redoutable pour elle tout en portant ces atours. Des compétences comme +2 remplacement permanent, +1 élément mécanique et +1 santé de la machine.

Mouvement silencieux vous aide également à vous approcher des machines sans vous faire remarquer et à les laisser se battre pour vous. Active également les compétences Archer monté et Défense montée libre. De plus, il y a les deux endroits en tissu +2 discret et +2 dégâts machinequi complètent magnifiquement les capacités de cette armure.

Génial : Maître machine

: Maître machine localité: Peut être acheté auprès de la couturière de Thornmarch