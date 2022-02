Horizon Forbidden West : les 6 lentilles de balise et leurs emplacements

RPG d’action Horizon Interdit Ouest vous pouvez faire toutes sortes de choses en dehors du chemin de l’histoire. Cela comprend, entre autres, une mission secondaire, pour la réussite de laquelle vous Récupérez six lentilles de balise devoir. Nous vous aiderons à trouver tous ces objets dans le monde du jeu.

Par où commencer la mission latérale de la lentille de signal ?

Said quête que le nom signaux du soleil porte, vous pouvez l’accepter très tôt dans le jeu si vous le souhaitez. Allez d’abord au Règlement Fahllicht puis dirigez-vous vers le nord jusqu’à ce que vous arriviez à une falaise. Montez ceci et vous pousser un soldat, tirant un cadavre. Il vous parle de deux grimpeurs qui ont eu des ennuis. L’un d’eux est encore au sommet et c’est là que nous allons maintenant.

Laissez votre attention vous montrer un chemin à gravir. Vous découvrirez ci-dessus un pont. De l’autre côté, vous verrez plusieurs machines dont vous devez vous occuper et une femme nommée Raynah. Elle est après les Lenses, et vous trouverez la première près de chez vous, en haut d’une tour. Un petit indice : Cette collection devient beaucoup plus facile si vous attendez presque jusqu’à la fin de l’histoire. Ensuite vous pouvez aile du soleil du pont et voler jusqu’au sommet des tours.

Lentille Signal #1 : La lentille du soir

La première lentille attend au sommet de la tour susmentionnée. Il est situé dans le coin nord-est le monde du jeu « Horizon Forbidden West ». Pour arriver au sommet, vous devez d’abord franchir plusieurs murs avec votre Modifier le lanceur de corde et les marqueurs jaunes suivre autour. Une fois que vous avez la lentille, donnez l’objet à Raynah pour terminer la quête. Une fois que vous avez les cinq lentilles restantes, vous pouvez les donner à votre ami qui vous attendra à Fahllicht.

Voici l’objectif de la nuit © Sony Interactive Entertainment

Lentille de signal #2 : Lentille crépusculaire

Dès la première tour, vous devez maintenant à l’est embarquer Vous pouvez même voir le bâtiment au loin. Grimpe ici aussi en haut au sommet de la tour et récupérez la lentille.

Vous pouvez obtenir le Lens of Twilight ici

Lentille de signalisation #3 : Lentille de l’après-midi

Maintenant, réorientez-vous dans Vers le Nord et vous pouvez deviner la prochaine tour au loin. Vous vous déplacez maintenant d’une manière dans un parcours en zigzag via la carte Horizon Forbidden West. Des machines peuvent se cacher près de la structure, soyez donc prudent lorsque vous entrez dans cette zone !

C’est l’endroit idéal pour emballer votre Afternoon Lens © Sony Interactive Entertainment

Lentille de signal #4 : Lentille de midi

Ensuite, il retourne dans direction est. En arrière-plan sur l’image ci-dessus, vous pouvez voir la destination de loin. Pour vous donner un autre point de référence, l’objectif est situé à l’est de la colonie de Kettenkratz.

Le Lens of Noon vous attend à cet endroit © Sony Interactive Entertainment

Lentille de signal #5 : Lentille du matin

Maintenant, ça fonctionne à nouveau, à droite Nord le « Horizon Forbidden West » à l’ouest. Aloy dira que sur le de l’autre côté de la vallée il y a une autre tour et c’est votre prochaine cible. Vous trouverez la structure en ruine au nord-est de Chain Scratch au sommet d’une montagne.

Presque là! Voici l’objectif du matin © Sony Interactive Entertainment

Lentille phare n° 6 : Lentille de l’aube

Maintenant, vous y êtes presque ! Puis voyagez sur dans une direction nord-est et vous arrivez enfin à la dernière tour. D’une certaine manière, c’est à l’opposé l’arrière de la cinquième tour sur notre petite liste. Au fait, vous pouvez toujours trouver un abri près du bâtiment. Avec le feu de camp, vous pouvez voyager rapidement et confortablement après Fahllicht à Raynah atteindre.

Final! L’objectif de l’aube vous attend ici © Sony Interactive Entertainment

Récupérez votre récompense auprès de Raynah

Dès que tu rentres fausse lumière arrivé, vous trouverez Raynah près du feu de camp. Si nécessaire, utilisez votre focus pour scanner les PNJ de la zone. En guise de remerciement, votre petite amie vous récompense suffisamment, eh bien… du moins d’une manière ou d’une autre. Ta récompense vient d’elle l’ombre des dunes de couleurdont vous pouvez maintenant équiper Aloy et changer l’apparence de ses vêtements.