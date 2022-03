Horizon Forbidden West : les 4 incubateurs du jeu et comment relier les cœurs

Le monde de Horizon Interdit Ouest est peuplé de terrifiantes bêtes mécaniques de toutes tailles et de héroïne Aloy nécessitent une certaine habileté au combat. Heureusement pour vous, vous n’êtes pas limité à combattre ces ennemis futuristes, vous pouvez à la place pont et te rendre si docile.

Une telle approche présente toutes sortes d’avantages qui font du voyage le Ouest interdit rendre beaucoup plus facile. Mais il faut d’abord 4 couvoirs peuvent être trouvés dans le jeu qui sont cachés partout sur la carte. Exactement où ils sont, comme toi là-bas a ponté les noyaux et ce que vous débloquez en conséquence, nous vous le dirons dans celui-ci Guider.

Horizon Forbidden West : les 4 écloseries du jeu

Quiconque accomplit avec diligence des missions secondaires, écoute les rumeurs d’étrangers et regarde autour de lui avec aventure dans le monde d’Aloy tombera tôt ou tard sur les lieux de reproduction que les vétérans connaissent déjà du prédécesseur. Horizon Zéro Aube connaître. Dans ces systèmes, la machines produitesc’est pourquoi ils sont particulièrement intéressants pour le protagoniste.

Parce que si vous atteignez le centre d’un tel site, vous pouvez relier le cœur du système déverrouillant ainsi la capacité de subjuguer certaines bêtes de la machine. Vous avez généralement besoin d’un premier adversaire dangereux défaite, mais l’effort en vaut la peine, car les machines pontées vous apportent toutes sortes d’avantages.

Par exemple, il y a des machines que vous après pontage utiliser comme supports pouvez. D’autres peuvent être apprivoisés par reprogrammation et ne vous attaqueront plus. Et qui pointe dans l’arbre de compétences machinist investi peut même faire les bêtes pontées attaquent leurs semblables.

© Sony Interactive Entertainment.

Horizon Forbidden West : Écloserie MU

C’est très probablement le cas le premier vivierque vous rencontrez dans le jeu. Dans l’installation, vous pouvez vous attendre à des passages d’escalade et à des animaux mécaniques plus petits comme tombes et excavateurmais aussi un marcheur de réservoir et un gueule large appartiennent aux opposants, c’est pourquoi un niveau 18 est recommandé.

Vous trouverez le Couvoir MU au sud de la colonie de Reinklangrespectivement au nord-ouest de Las Vegas. Vous pouvez facilement éviter les machines devant l’entrée à travers les hautes herbes, mais comme elles ne sont toutes que de niveau 8, un combat ne devrait pas être trop difficile. Le chemin vers le noyau est également explicite et donc très convivial pour les débutants.

Cela devient problématique tout au plus dans la dernière zone du système, car avant de pouvoir relier le noyau, vous devez tout faire deux gueules larges de niveau 15 se battre. Si vous avez des problèmes au combat, jetez un œil à notre guide Les 15 meilleurs conseils de pro pour le combatoù vous pouvez trouver des astuces géniales pour vaincre les machines.

contourne:

Cavaliers endommagés:

gueule large

maraudeur

corne de déchirure

© Sony Interactive Entertainment.

Horizon Forbidden West: foyer IOTA

dès que tu niveau 22 vous devriez sérieusement envisager le foyer IOTA au nord-est de la colonie de Salzbiss faire une visite, car dans cet endroit, vous trouverez non seulement de nombreux nouveaux ponts, mais aussi l’un des six longnecks dans le jeuque vous pouvez utiliser pour découvrir de grandes parties de la carte.

Cette plante loin au nord de l’Ouest interdit essayez d’utiliser Diggers, Diggers, Barbed Snouts, Talon Striders, Rollbacks et Armor Walkers pour vous empêcher d’atteindre le cœur, mais bien sûr, une fois que vous êtes arrivé jusqu’ici, ces ennemis ne vous arrêteront pas.

voyages de Saltbite aux montagnes au nord et vous tomberez rapidement sur la grande entrée lumineuse, qui est malheureusement bien verrouillée. Avez-vous l’écloserie comme quête active marqué, vous serez bientôt présenté avec une entrée alternative sur votre objectif qui vous emmènera profondément sous terre.

Encore une fois, le chemin vers le cœur est explicite et Aloy vous informera toujours sur la façon de procéder dans les endroits difficiles. Avec votre concentration, augmentez régulièrement la parenthèses jaunes sur le mur afin que vous puissiez toujours voir exactement où votre héroïne peut saisir et tirer vers le haut.

Dans la pièce avec le noyau, vous l’obtenez avec un retour en arriere à faire, mais qui peut facilement être vaincu avec des flèches acides et/ou des pièges. Si vous avez comblé le noyau, vous n’avez qu’à atteindre la dernière salle et sur le tête du long cou grimpez, que vous pontez également et complétez ainsi l’écloserie IOTA.

contourne:

autour des palombes gris

marcheur griffu

longues jambes

corne de lance

saut de raquette

Cavaliers endommagés:

hurleur

skyspeeder

retour en arriere

gueule-de-loup

Ravageur

© Sony Interactive Entertainment.

Horizon Forbidden West : Écloserie CHI

une façon niveau 30 devrait-il vous attirer au sud-ouest de la région, car là, un peu au sud-est de Thornmarch, le prochain vivier est déjà localisé. Vous pouvez trouver l’endroit sous l’endroit où vous avez fait la quête graines du passé peut poursuivre. Cependant, comme l’entrée est fermée par des vrilles, vous devrez trouver un chemin alternatif pour le meilleur ou pour le pire.

Courez autour de l’endroit vers la droite et cherchez-les cascades, où vous pouvez grimper et trouver une entrée dans le rocher. Des adversaires puissants et quelques énigmes vous attendent également dans cette installation, mais ils sont tous largement explicites. De plus, Aloy vous donne toujours des conseils importants sur ce qu’il faut faire ensuite.

Le plus grand défi est probablement le dent de serpent que vous devez vaincre afin de pouvoir relier le noyau dans la dernière salle. Si vous rencontrez des problèmes dans ce combat, jetez un œil à notre guide Horizon Forbidden West: Comment vaincre Squirrelfang.

contourne:

monstre

Givregriffe

mâchoires d’escalade

marcheur de réservoir

Gardien des yeux rouges

Cavaliers endommagés:

griffe de feu

vivaneau de réservoir

harceleur

museau barbelé

brûler

© Sony Interactive Entertainment.

Horizon Forbidden West : écloserie KAPPA

Loin au nord-ouest de la carte du monde tu trouveras le dernier foyer pour celui niveau 40 est recommandé. Si vous n’avez pas eu de problèmes avec les animaux de la machine locale dans cette région, vous pouvez également entrer quelques niveaux plus tôt sans aucun problème. Vous pouvez trouver l’entrée au bord de la mer, cherchez simplement la grotte inondée au bord de l’eau.

Gardez à l’esprit que vous ne pouvez explorer cette dernière des quatre écloseries que si vous avez déjà le masque de plongée avoir trouvé. Si vous êtes tombé sur cette installation et que vous ne pouvez pas encore respirer sous l’eau, notre guide vous aidera Ne vous noyez plus jamais, alors vous obtenez l’appareil respiratoire. Après cela, vous pouvez Couvoir KAPPA explorer sans problème.

Bien sûr, vous devez en refaire quelques-uns ici aussi Puzzles et inserts d’escalade finissez-en, mais comme toujours, Aloy commentera les parties difficiles en conséquence afin que vous ne restiez coincé nulle part.

Enfin, dans la dernière salle, une puissante créature vous attend, à savoir la redoutable brise-marée, qui peut vraiment vous frapper. Si vous rencontrez des difficultés dans ce combat, jetez un œil à notre guide C’est ainsi que vous battez le slasher d’inondation sans trop de problèmes.

contourne:

dent de tremblement

brise-marée

Concasseur

Pétrel

Cavaliers endommagés:

Mâchoire-tonnerre

riposte

dent glissant

effrayant