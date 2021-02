Horizon Forbidden West: le patron de PlayStation confiant pour la sortie 2021

Horizon interdit ouest est sur la bonne voie, vraiment Plus tard cette année apparaître. Qui a confirmé Le PDG de PlayStation Jim Ryan dans une interview.

Horizon Forbidden West sur la bonne voie pour la sortie 2021

Dans une interview accordée au magazine GQ, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a confirmé la sortie de «Horizon Forbidden West» pour 2021. Les signes sont donc très bons que nous pouvons vraiment jouer à l’aventure d’action cette année. Parce que: deux autres exclusivités PS5 annoncées pour 2021 n’apparaîtra probablement plus cette année. L’un d’eux est Dieu de la guerre Ragnarok.

Quand doit apparaître «Horizon Forbidden West»? La nouvelle aventure d’Aloy est censée dans la seconde moitié de 2021 apparaître. La libération est pour PS4 et PS5.

Jusqu’à présent, nous attendons toujours le vrai matériel de gameplay pour « Horizon Forbidden West ». Il n’y a qu’un seul Bande-annonce d’annonce, entièrement composée de cinématiques consiste. Après tout il y a des aperçus déjà intéressants de l’histoire.

L’actrice Aloy est sûre que les fans vont adorer le jeu: Ashley Burch révèle que « Horizon Forbidden West » sera plus grand et meilleur que Horizon Zero Dawn!