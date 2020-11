Horizon Forbidden West: la nouvelle bande-annonce de la PS5 réduit la période de sortie

Sony vient de publier une nouvelle bande-annonce pour la PS5 et a ainsi immédiatement précisé certaines périodes de sortie pour les prochains jeux PlayStation 5. Parmi eux se trouve que Aube zéro-Continuation Horizon interdit ouest.

Nouvelle période de sortie pour Horizon Forbidden West

Dans nouvelles précédentes Nous avons déjà signalé que Forbidden West aura lieu dans l’année à venir 2021 pour PS4 et PS5 devrait apparaître. Selon la bande-annonce PS5 actuelle, cela restera probablement ainsi, car dans une petite note de bas de page, il est écrit que la sortie de la suite de « Horizon Zero Dawn » pour le seconde moitié de 2021 est réglé.

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir plus de jeux annoncés, qui ont également une date de sortie plus précise et sont donc dans le premier semestre 2021 pour venir sur le marché:

