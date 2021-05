Horizon Forbidden West hypnotise dans une séquence de jeu de 14 minutes

Guerrilla Games a enfin levé le couvercle sur Horizon Forbidden West après son annonce il y a environ un an avec une présentation State of Play entièrement consacrée au titre. Avec environ 15 minutes de jeu extraites d’une PlayStation 5, la suite éblouit avec des graphismes magnifiques et colorés qui donnent vie à ce nouvel environnement. Heroine Aloy est également équipé de quelques nouveaux outils, dont un grappin et un planeur. Vous verrez les deux en action dans la bande-annonce de gameplay intégrée ci-dessus.

Sur le blog PlayStation, le directeur narratif Ben McCaw explique que la suite se déroule six mois après les événements d’Horizon Zero Dawn. « Aloy, une chasseuse de machines, a voyagé vers l’ouest pour enquêter sur un fléau mystérieux et mortel. Dans ces terres inexplorées, elle rencontrera d’étranges nouvelles tribus et rencontrera des machines toujours plus meurtrières. Avec de vieux amis et de nouveaux compagnons, elle doit braver cette frontière dangereuse. pour trouver les réponses dont elle a besoin pour sauver la vie sur Terre. «

Ensuite, il y a les nouveaux outils qu’Aloy doit utiliser, le premier étant le Pullcaster. Il s’agit essentiellement d’un grappin, ce qui accélère l’escalade et le rend beaucoup plus facile à exécuter. Le planeur est connu sous le nom de Shieldwing, et un masque de plongée ouvre l’océan pour une exploration plus approfondie. « Sans parler des grandes améliorations apportées à sa Focus, qui montre désormais des zones qui permettent l’escalade libre et lui donne la possibilité de remplacer plus de machines pour les montures ou les combats. »

En ce qui concerne la date de sortie, une autre mise à jour serait imminente. « Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte, mais le développement est en cours et nous aurons une mise à jour pour vous très bientôt. » Avez-vous été impressionné par ce nouvel aperçu d’Horizon Forbidden West? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.