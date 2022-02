Horizon Forbidden West: Guide des ruines reliques La procédure pas à pas de Long Shore

Quiconque prend le temps d’explorer le vaste monde ouvert de Horizon Interdit Ouest à explorer, découvre encore et encore des vestiges de la vieillardslieux comme ruines reliques sont connus. Ici, Aloy trouve non seulement des objets rares, mais aussi des objets mystérieux ornements.

L’un de ces endroits est au sud de Le siège des gardesoù vous aussi l’un des six longnecks dans le jeu peuvent trouver. Dans notre Guider nous vous dirons quelles conditions vous devez remplir pour obtenir les ruines de la relique La longue côte explorer pleinement et comment atteindre l’ornement qui s’y cache.

La longue côte : préparez-vous

Les ruines reliques d’Horizon Forbidden West ne sont généralement accessibles qu’avec le bon équipement spécial explorer complètement, car souvent bloquer fleurs en métal et mica de feu la façon dont tu es seulement avec ça coupe-vigne et le briquet peut éliminer.

Il y en a aussi des similaires à The Long Shore blocages, mais heureusement uniquement sous la forme du mica de feu en forme de fleur, donc le briquet est tout à fait suffisant ici. Dans le guide, nous vous dirons comment obtenir cet équipement Chemin bloqué – Lueur de feu claire et fleurs en métal.

Horizon Forbidden West: Relic Ruins Explorez la solution Long Shore

Approchez-vous de cette ruine relique du nord et tu en trouve un percée dans le mur, ce qui vous permet d’entrer dans la zone située derrière. Sur le côté gauchec’est-à-dire à l’est, vous trouverez un pont métallique tout au bord de l’installation et à son extrémité supports jaunes sur le murque vous utilisez pour passer à droite mica de feu balancer.

Détruis-le avec le tien briquet et regarde de l’autre côté. courir là-bas rails au-dessus de votre tête, que vous pouvez utiliser pour atteindre la caisse au-dessus de votre tête. Mettez le Interrupteur en face du mur détruit euh, tu peux faire ça à travers ça trou dans le mur avec votre grappin atteindre.

Mais vous devez vous dépêcher, car le dispositif de transport apparaît après avoir basculé l’interrupteur aussi rapidement qu’il disparaît à nouveau. Alors interagissez avec l’interrupteur, courez rapidement vers les rails et shimmy là-bas avec le grappin. Immédiatement après, vous sautez à nouveau et atteignez la transition avec le première boîte.

Tirez-les vers vous via des grappins et laissez-les là tomberpuis saute après et pousse la caisse à travers le carré à l’ouest, où il retombe un étage plus bas. Courez vers le passage à l’ouest et tirez à nouveau la caisse vers vous avec votre grappin, puis poussez-la à travers cet espace dans le mur et elle atterrit à nouveau un peu plus profondément.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de faire glisser la caisse plus à l’ouest et ranger dans le monte-charge. Après c’est parti pour Aloy au nord-ouest les escaliers haut, où vous le Cellule de puissance s’enclenche, les porte vers le bas et en cela Générateur à côté de l’ascenseur les usages. Maintenant, glissez-vous vous-même dans l’ascenseur, interagissez avec le terminal et montez avec la boîte.

© Sony Interactive Entertainment.

Arrivé en haut, poussez la caisse vers l’extérieur et sautez vers la droite, c’est-à-dire dans direction sud, sur les décombres. Sur le côté droit, vous trouverez des supports jaunes sur le mur que vous pouvez utiliser pour tout en haut monter où vous restez à gauche. Courir vers bord à l’estsaute de là et glisse avec le planeur sur le murdirectement à la zone suivante.

détruit ici sur le mur occidental le feu mica puis attrapez-le la deuxième casequi se trouve entre les chaises. Poussez-le à travers le trou nouvellement créé et laissez-le tomber sur le bord pour qu’il atterrisse en face de l’ascenseur. appelle l’ascenseur pousse dans la deuxième case et puis retournez à la caisse #1.

Poussez maintenant la première case dans celle qui est encore ouverte Cage d’ascenseur et ainsi les laisser s’écraser sur l’ascenseur lui-même. Redescendez, revenez à la deuxième caisse et ouvrez-la avec votre grappin la trappe juste au dessus de ta tête.

Activez ensuite à nouveau l’ascenseur en interagissant avec le terminal pour qu’il remonte. Montez ensuite sur la deuxième caisse et enfin sur la première caisse d’origine suite à l’ornement.

Avec cela, la ruine de la relique The Long Shore dans « Horizon Forbidden West » est considérée comme complète et vous pouvez à nouveau suivre votre propre chemin. Ou vous êtes toujours à la recherche de plus de trésors sur place, ce n’est que lorsque vous aurez découvert et mis en sac tous les objets de valeur qu’Aloy le fera commenter en conséquence.