Horizon Forbidden West: Fan-Map montre la zone du monde du jeu et son modèle réel

Horizon interdit ouest était il y a quelques jours avec une charge de 14 minutes Gameplay fourni. À l’approche de la présentation de l’état des lieux, il y avait quelques Enregistrements vidéo du Univers du jeu montré. Un fan attentif les a maintenant tous montrés Emplacements sur une carte résumé et montre où exactement Aloy part à la recherche de machines dans le nouveau jeu de rôle d’action.

Les vrais emplacements d’Horizon Forbidden West

Dans « Horizon Forbidden West », Aloy en cherche un artefact mystérieux, avec lequel le monde post-apocalyptique doit être sauvé d’une autre apocalypse, celle d’une apocalyptique menaçante peste rouge pourrait être causé. Pour ce faire, Aloy doit se lancer dans un nouveau voyage et explorer des terres étrangères.

Où joue Horizon Forbidden West? Comme déjà connu, la nouvelle partie se déroule dans À l’ouest des anciens États-Unis et comprend les territoires des anciens États américains Californie, Utah et Nevada. Donc, nous n’allons pas simplement le long du côtemais parcourez ça aussi Intérieur.

Les courtes vidéos du monde ouvert qui ont été montrées avant la présentation du gameplay en révèlent un peu plus sur les domaines qui existent réellement. Un fan montre maintenant sur une carte où ces nouveaux emplacements devraient être dans le monde réel:

Horizon interdit ouest

Zones du monde du jeu présentées

Vallée des morts

Portée de la marée

Montagnes Sheerside

Raintrace

Bouchée de sel

Yearn sec

Tournage élevé

Lance brûlante

Barres de lumière

Qu’est-ce que cela dit sur la taille de la carte du monde?

Les développeurs de Guerrilla Games n’ont pas encore révélé l’ampleur à laquelle l’Occident américain américain est transféré sur la carte de jeu de « Horizon Forbidden West ». Jusqu’à présent, nous savons que le monde du jeu de la deuxième partie devrait être un peu plus grand que celui de Horizon Zero Dawn et la zone entre le Montagnes Sheerside le territoire des clans célestes hostiles du Tenakth devrait être.

Il y a aussi assez d’espace pour voir des structures célèbres comme le le pont du Golden Gate, les Palais des Beaux-Arts ou ça Bâtiment de ferry dans San Francisco pour pouvoir visiter, car ces bâtiments ont déjà été vus dans des bandes-annonces et des captures d’écran. Comme un utilisateur de Reddit prétend l’avoir découvert, le globe avec la prochaine cible d’Aloy à la fin de la bande-annonce de gameplay devrait également faire un tour San Diego annoncer.

Les restes du Golden Gate Bridge envahi peuvent être vus ici. © VOUS / Guerrilla Games

Néanmoins, la zone de jeu dans Forbidden West devra être beaucoup plus dense et moins étendue que le modèle réel. Des étendues de terre extrêmement étendues comme dans Red Dead Redemption 2 donc nous nous rencontrerons probablement moins. Cela contredirait le gameplay plutôt rapide d’Horizon.

Quand Horizon Forbidden West sort-il? On ne sait pas encore exactement quand la suite sortira. Cependant, il devrait être planifié Sortie en 2021 peuvent être respectées et l’annonce d’une date exacte aura lieu prochainement. D’ici là, vous pouvez voir notre avis sur les premières impressions du jeu dans notre vidéo: