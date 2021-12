Horizon : Forbidden West – Faites place à votre PS5, le jeu est gigantesque !

L’un des premiers temps forts de l’année prochaine sera Horizon : Ouest interdit être. Le nouveau jeu en monde ouvert du studio néerlandais Guerilla Games est déjà attendu par beaucoup. Maintenant nous savons combien d’espace nous devons faire sur notre console.

Horizon : Forbidden West devient gigantesque sur PS5

Le compte sur Twitter a Taille du jeu PlayStation découvert via la base de données dans le PSN, quelle sera la taille du jeu:

Double taille: Avec un total de 96 350 Go vous devrez faire beaucoup d’espace. Le nombre est aussi toujours sans premier patch – afin qu’il puisse devenir encore plus grand. Le compte Twitter fait une autre remarque importante. Parce que dès que le jeu installé sur la console peut le refaire quelques Go de moins sera. Néanmoins, le jeu se termine toujours au moins plus de 70 Go.

Juste un coup d’oeil à jeux comparables en monde ouvert de Sony montre que « Horizon » très grand sera. Voici un aperçu:

Quelle est la taille de « Horizon: Forbidden West » sur le PS4 est cependant pas encore connu. C’est peut-être là encore quelques Go de plus sont nécessaires – cela a été le cas avec d’autres jeux cross-gen jusqu’à présent. Mais cela ne deviendra probablement apparent que vers la sortie.

Temps de précharge également connus: Depuis que « Horizon: Forbidden West » devient si grand, il y a maintenant Tout est clair et toi assez de temps devez terminer le téléchargement. Parce que quiconque précommande le jeu numériquement, peut déjà sur 11 février 2022 allez-y et téléchargez le titre.

Le lancement de « Horizon: Forbidden West » est actuellement encore pour le 18 février 2022 prévu pour PlayStation 5 et PlayStation 4. Heureusement qu’il y en a pour l’instant aucune preuve que le match soit à nouveau reporté.